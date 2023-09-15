新聞分析／電信業大者恆大 怎保消費者權益？

公平會認定中華電信、台灣大哥大有聯合行為，祭出史上最重罰鍰，罰鍰事小，但對商譽的衝擊是大事，電信雙雄都表示會研議後續如何因應。但電信業在台灣是寡占市場，尤其是隨著新電信三雄時代即將到來，民眾對於自己未來的電信消費權益能否獲得保障，普遍感到憂慮。

台灣電信產業競爭激烈，如果不以價格戰、優惠方案廝殺，電信業者就面臨客戶流失，也因此，電信業者在價格降到不能再降的時候，就會提供各式優惠方案，例如，網內語音通話免費、４Ｇ流量超量不降速等。當電信業者殺到血流成河時，大家都在觀望哪一家要先停戰、鬆手，如果大家都不想鬆手又該怎麼辦？於是，就可能會出現聯合行為的誘因。

進入５Ｇ時代，兩家小型電信業者無法負荷過高的建置成本，選擇與其中兩大電信業者合併；然而，當電信市場再度剩下三家業者，也令人擔心，電信業者是否會有更多聯合行為，這時考驗的就是電信三雄是否能遵守產業倫理。

面對激烈競爭，電信業者除了打價格戰之外，也可思索如何推出更具創意的資費方案。

如果是同樣服務內容，看的自然是誰便宜、就選擇哪家電信業者，但如果服務內容不同、且夠吸引人，消費者就算花大錢也願意購買；舉例來說，前兩年台灣大推出Disney+服務後，一堆父母為讓小朋友有更多迪士尼卡通可看，馬上就去辦了台灣大方案，這就是更具創意的資費方案。

對於這次公平會祭出重罰，市場人士認為，這次公平會的重罰正是在警示電信業者，即便兩家小型電信業者即將被併購，市場競爭程度不若過去激烈，但電信業者也不准踩聯合行為的紅線，應謹記「消費者權益至上」，也應該以創意方式競爭，才能讓產業持續正向發展。