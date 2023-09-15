聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞分析／電信業大者恆大 怎保消費者權益？

聯合報／ 記者馬瑞璿
公平會委員會議通過對台灣大哥大及中華電信，在2018年10月聯合取消行動寬頻方案贈送的網內語音免費等優惠，祭出史上最重7600萬元罰鍰。記者杜建重／攝影
公平會委員會議通過對台灣大哥大及中華電信，在2018年10月聯合取消行動寬頻方案贈送的網內語音免費等優惠，祭出史上最重7600萬元罰鍰。記者杜建重／攝影

公平會認定中華電信、台灣大哥大有聯合行為，祭出史上最重罰鍰，罰鍰事小，但對商譽的衝擊是大事，電信雙雄都表示會研議後續如何因應。但電信業在台灣是寡占市場，尤其是隨著新電信三雄時代即將到來，民眾對於自己未來的電信消費權益能否獲得保障，普遍感到憂慮。

台灣電信產業競爭激烈，如果不以價格戰、優惠方案廝殺，電信業者就面臨客戶流失，也因此，電信業者在價格降到不能再降的時候，就會提供各式優惠方案，例如，網內語音通話免費、４Ｇ流量超量不降速等。當電信業者殺到血流成河時，大家都在觀望哪一家要先停戰、鬆手，如果大家都不想鬆手又該怎麼辦？於是，就可能會出現聯合行為的誘因。

進入５Ｇ時代，兩家小型電信業者無法負荷過高的建置成本，選擇與其中兩大電信業者合併；然而，當電信市場再度剩下三家業者，也令人擔心，電信業者是否會有更多聯合行為，這時考驗的就是電信三雄是否能遵守產業倫理。

面對激烈競爭，電信業者除了打價格戰之外，也可思索如何推出更具創意的資費方案。

如果是同樣服務內容，看的自然是誰便宜、就選擇哪家電信業者，但如果服務內容不同、且夠吸引人，消費者就算花大錢也願意購買；舉例來說，前兩年台灣大推出Disney+服務後，一堆父母為讓小朋友有更多迪士尼卡通可看，馬上就去辦了台灣大方案，這就是更具創意的資費方案。

對於這次公平會祭出重罰，市場人士認為，這次公平會的重罰正是在警示電信業者，即便兩家小型電信業者即將被併購，市場競爭程度不若過去激烈，但電信業者也不准踩聯合行為的紅線，應謹記「消費者權益至上」，也應該以創意方式競爭，才能讓產業持續正向發展。

延伸閱讀

中華電、台灣大共同取消優惠 遭公平會重罰7600萬

【即時短評】不利自己就共進退？電信業者吃定消費者 消費者憂權益

加盟廣告宣稱利潤率保證7成？公平會開罰廣告不實10萬元

相關新聞

網路治理難 NCC：年底發布政策白皮書

網路發達，但隨之而來的詐騙、假訊息等疑慮，都對民眾生活帶來極大影響。NCC（國家通訊傳播委員會）今日舉行「2023網際網...

中華電、台灣大共同取消優惠 遭公平會重罰7600萬

電信業者為促銷寬頻及換機專案，常搭配各種優惠通話優惠方案，公平會昨天表示，台灣大哥大和中華電信透過內部高層主管互通訊息，...

新聞分析／電信業大者恆大 怎保消費者權益？

公平會認定中華電信、台灣大哥大有聯合行為，祭出史上最重罰鍰，罰鍰事小，但對商譽的衝擊是大事，電信雙雄都表示會研議後續如何...

富豪錢進哪兒3之3／該放手讓兒子接班了嗎？有錢人財富傳承的3大難題

「這是一家隱形冠軍，第一代要退休了，第二代出國留學後在國外工作，無意接班，企業主交給專業經理人，但擔心家族股權流到外人，也怕專業經理人擴充太快後浮濫投資，最後在我們協助下，成立結合閉鎖性公司的家族信託，解決了企業主的困擾。」說話的人是永豐銀行信託處資深協理林麗真。

富豪錢進哪兒3之2／ 誰能幫客戶躲過美國暴力升息、碧桂園風暴 台灣的「媲美星港」夢想成真了嗎？

三年前，美中貿易戰、香港政治動盪，跨國資金蠢蠢欲動，為吸引資金來台，金管會啟動「媲美星港」的財富管理新方案，三年來高資產業務持續成長，但跟國外的財富管理市場相比，台灣想成為亞洲高階資產管理中心，至少還缺三大塊。

富豪錢進哪兒3之1／地緣政治緊張 台灣1%有錢人境外資產嚇到不敢回來？

「這幾年在反避稅浪潮下，有一定年紀的台灣有錢人，都會想把資產移回台灣，有些高資產客戶因為美中貿易戰被迫移轉供應鏈，把錢移回來的也不少。」一位民營銀行財管部門主管提出了他的觀察，「很多大陸台商把錢從大陸撤出，台灣可能只是其中一個選擇的處所，也有部分台商是把錢轉到香港、新加坡。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦