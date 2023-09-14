龔明鑫率團赴日參加新創高峰會 期待二大突破

國發會主委龔明鑫率團赴日參加今（14）日在東京盛大開幕的第二屆「日本・台灣新創高峰會(Japan-Taiwan Startup Summit)」，龔明鑫表示，國發會藉此協助台灣優秀新創代表拓展日本商機。此外，龔明鑫也提到，日本新創超過二萬家，其中半導體領域達580家，未來都期待來台開展更多合作機會，國發會也希望在日台持續合作下，能突破資本寒冬和市場疆界。

國發會指出，今年有超過40家台灣優秀新創代表參加第二屆「日本・台灣新創高峰會」，包括13家由蔡總統親自表揚的指標型新創NEXT BIG在內，以及社群夥伴共同參與，日方出席亦相當踴躍，除曾擔任經濟產業大臣的自民黨政調會會長萩生田光一、日本貿易振興機構(JETRO)理事河田美緒出席致詞外，包括日本三大銀行瑞穗銀行、三井住友銀行、三菱日聯金融集團，以及JAFCO、Headline、Deloitte等創投、商社，總參與人數逾500人。

龔明鑫致詞時表示，首先感謝安倍前首相對台灣的支持，過去這幾年來是台日交流最熱絡、最好的時刻，雙方在半導體、高階製造、生技醫藥等產業都有密切合作。在疫情加速全球數位化發展，以及國際間對2050淨零碳排共識的趨勢下，台灣與日本在數位轉型(DX)、綠色轉型(GX)以及資安等領域上有更多合作機會，而這些新領域就需要更多新創的創意提供解方，如亞洲領先的AI數位行銷公司iKala、亞洲最大的深度旅遊電商平台KKday、馳名台日的AI資安公司CyCraft等，均已與日本有密切的合作。

龔明鑫還提到，岸田內閣於2022年提出「創業發展五年計畫」，以新創驅動日本新一波成長動能，而台灣也在2016年啟動「亞洲‧矽谷」計畫來加速新創發展，日、台在新創政策上非常相似，期待透過這次高峰會，讓雙邊的新創生態系更加緊密，持續深化台日新創的連結與合作。

此外，國發會今年更期許在日台持續合作下能有兩大突破。第一，突破資本寒冬，為日台新創挹注Smart Money。龔明鑫指出，台灣新創已廣為日本投資人重視，台灣第一家獨角獸Appier在日本掛牌，JAFCO、Headline、SoftBank等日本代表性創投，也已大舉投資Appier、Dcard、iCHEF、KKday、Pinkoi、17LIVE等台灣新創，支持他們拓展日本市場。未來希望透過國發基金、台杉及號召更多國內創投與日本合作，促進雙邊資金及人才流動。

第二，則是突破市場疆界，共同搶攻全球數位及淨零商機。龔明鑫表示，看準東南亞數位經濟市場浪潮，台灣已有許多業者積極拓展東協市場，如Gogolook、Pinkoi等數位新創已成功拓展馬來西亞、泰國等地。台灣將是日本進攻東南亞及全球市場的最佳夥伴，期待未來有更多混血團隊，或是三邊的合作型態，共同搶進全球數位及淨零商機。

萩生田會長於致詞時也提及去年11月日本政府揭櫫一項創新創業推動計畫，透過強化人力資源、資金和開放式創新等措施，希望在2027年促成新創投資額增加10倍，達到10兆日元，並在未來催生100家獨角獸和10萬家新創。另外也強調日本、台灣相當友好，彼此互助合作，未來將加強日本新創生態系與全球新創生態系的連結，同時也期待日本、台灣雙邊技術、人才的交流。