快訊

郭台銘副手賴佩霞曾當教授！陽明交大「學生反應熱烈」兼課細節曝光

龔明鑫率團赴日參加新創高峰會 期待二大突破

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會主委龔明鑫與日本自由民主黨政務調查會長萩生田光一合照。 圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫與日本自由民主黨政務調查會長萩生田光一合照。 圖／國發會提供

國發會主委龔明鑫率團赴日參加今（14）日在東京盛大開幕的第二屆「日本・台灣新創高峰會(Japan-Taiwan Startup Summit)」，龔明鑫表示，國發會藉此協助台灣優秀新創代表拓展日本商機。此外，龔明鑫也提到，日本新創超過二萬家，其中半導體領域達580家，未來都期待來台開展更多合作機會，國發會也希望在日台持續合作下，能突破資本寒冬和市場疆界。

國發會指出，今年有超過40家台灣優秀新創代表參加第二屆「日本・台灣新創高峰會」，包括13家由蔡總統親自表揚的指標型新創NEXT BIG在內，以及社群夥伴共同參與，日方出席亦相當踴躍，除曾擔任經濟產業大臣的自民黨政調會會長萩生田光一、日本貿易振興機構(JETRO)理事河田美緒出席致詞外，包括日本三大銀行瑞穗銀行、三井住友銀行、三菱日聯金融集團，以及JAFCO、Headline、Deloitte等創投、商社，總參與人數逾500人。

龔明鑫致詞時表示，首先感謝安倍前首相對台灣的支持，過去這幾年來是台日交流最熱絡、最好的時刻，雙方在半導體、高階製造、生技醫藥等產業都有密切合作。在疫情加速全球數位化發展，以及國際間對2050淨零碳排共識的趨勢下，台灣與日本在數位轉型(DX)、綠色轉型(GX)以及資安等領域上有更多合作機會，而這些新領域就需要更多新創的創意提供解方，如亞洲領先的AI數位行銷公司iKala、亞洲最大的深度旅遊電商平台KKday、馳名台日的AI資安公司CyCraft等，均已與日本有密切的合作。

龔明鑫還提到，岸田內閣於2022年提出「創業發展五年計畫」，以新創驅動日本新一波成長動能，而台灣也在2016年啟動「亞洲‧矽谷」計畫來加速新創發展，日、台在新創政策上非常相似，期待透過這次高峰會，讓雙邊的新創生態系更加緊密，持續深化台日新創的連結與合作。

此外，國發會今年更期許在日台持續合作下能有兩大突破。第一，突破資本寒冬，為日台新創挹注Smart Money。龔明鑫指出，台灣新創已廣為日本投資人重視，台灣第一家獨角獸Appier在日本掛牌，JAFCO、Headline、SoftBank等日本代表性創投，也已大舉投資Appier、Dcard、iCHEF、KKday、Pinkoi、17LIVE等台灣新創，支持他們拓展日本市場。未來希望透過國發基金、台杉及號召更多國內創投與日本合作，促進雙邊資金及人才流動。

第二，則是突破市場疆界，共同搶攻全球數位及淨零商機。龔明鑫表示，看準東南亞數位經濟市場浪潮，台灣已有許多業者積極拓展東協市場，如Gogolook、Pinkoi等數位新創已成功拓展馬來西亞、泰國等地。台灣將是日本進攻東南亞及全球市場的最佳夥伴，期待未來有更多混血團隊，或是三邊的合作型態，共同搶進全球數位及淨零商機。

萩生田會長於致詞時也提及去年11月日本政府揭櫫一項創新創業推動計畫，透過強化人力資源、資金和開放式創新等措施，希望在2027年促成新創投資額增加10倍，達到10兆日元，並在未來催生100家獨角獸和10萬家新創。另外也強調日本、台灣相當友好，彼此互助合作，未來將加強日本新創生態系與全球新創生態系的連結，同時也期待日本、台灣雙邊技術、人才的交流。

國發會指出，本次活動獲得國內新創熱烈響應，包括13家由蔡總統親自表揚的指標型新創NEXT BIG在內，共有超過40家新創代表共襄盛舉，涵蓋的領域包括AI、數位平台服務、廣告及行銷科技、智慧醫療、金融科技、教育科技、資安、電商、國防航太、能源、區塊鏈等，與日本推動數位轉型、綠色轉型的方向相當契合。這次前往日本的公司都擁有成熟的產品或解決方案，其中幾家也已經在日本設立據點，開展業務，並獲得日本投資人的青睞，相信透過此行，能為雙邊創造更多的合作商機。

國發會主委龔明鑫與一同參加第二屆日本台灣新創高峰會的台灣新創公司合照。 圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫與一同參加第二屆日本台灣新創高峰會的台灣新創公司合照。 圖／國發會提供

日本 龔明鑫 國發會

延伸閱讀

足球／腳踏實地！日本尋求2050世界盃奪冠路

走入日本失落30年？ 林毅夫認中國產業有升級空間

台日交流推手！台隆黃教漳看好台積電效應 讓日本重新認識台灣產業

龔明鑫談車用半導體 2040年全球估需1000億顆車用晶片

相關新聞

【即時短評】不利自己就共進退？電信業者吃定消費者 消費者憂權益

公平會今日重罰中華電信、台灣大哥大，認為這兩家電信業者有聯合行為，同步取消699資費中的優惠內容，決定重罰中華電信400...

最低工資法列立院優先法案 蔡英文和陳建仁要求快完成

蔡英文總統政見「最低工資法」草案，有望在立法院本會期送審。行政院長陳建仁今天在行政院院會會中裁示勞動部盡速檢視是否還有必...

NCC：網路治理成各國難題 年底發布政策白皮書

NCC今天表示，因應組織法修正，已在4月成立網際網路傳播辦公室，目前成立5個月、成員約19人，希望建立多方利害關係人參與...

明年起基本工資2萬7470元 勞動部：3萬元是努力方向

行政院長陳建仁今主持行政院院會，聽取勞動部報告「基本工資調整」一案。為保障基層勞工維持基本生活所需，行政院同意核定明年度...

基本工資連8調！勞動部：朝3萬元方向努力

行政院長陳建仁今（14）日主持行政院院會，聽取勞動部報告「基本工資調整」一案。為保障基層勞工維持基本生活所需，同意核定本...

政院拍板放寬聘僱外籍看護資格 「3類別」可免巴式量表

行政院長陳建仁今（14）日聽取衛生福利部報告「聘僱外籍家庭看護工申請條件多元認定 簡政便民再升級」，衛福部表示，將儘快與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦