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永豐餘跨入儲能 打造全台首座汽電共生表後儲能系統

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

永豐餘跨儲能領域，旗下子公司永餘智能與中華紙漿攜手建置全台首座「氣電共生表後儲能系統」，透過智慧應用，整合創能、儲能、用能與調能的多重功能，優化廠區能源使用效率，同時也加入台電電力交易平台平衡供電能力。

永豐餘從已建立的木質素生質能發電系統、汽電共生、沼氣發電、SRF固體再生燃料發電，以及太陽能光電等多元發電出發，創能後也布局發展碳管理事業群，從儲能開始，以造紙業特殊的汽電優勢，建置台灣首座「汽電共生表後儲能系統」，為造紙業開創數位科技儲能潮流。

因應全球能源趨勢發展正走向分散化、低碳化與數位化，永豐餘碳管理事業群負責人暨永餘智能董事長葉惠青表示，綠能的間歇性發電問題，讓儲能成為實踐2050淨零碳排中不可或缺的一環，以高效能技術發展智慧型的儲能系統，能彈性調節用電需求、進行碳排減量，促成企業低碳化並建構低碳產業鏈，達到商業成長與環境保護正向循環，在未來台灣電力逐步分散化情況下，將有助於台灣建構出更強韌的電力系統。

葉惠青指出，儲能系統分為表前與表後，其中，表後儲能的輔助服務能由用戶端自行控制，用戶可依據自身需求調整用電方式，而「汽電共生表後儲能系統」總裝置容量達5MWh以上，符合國際IEC以及UL的安全法規認證。

葉惠青表示，透過即時監控，當工廠用電量異常增加時，儲能系統自動放電，避免用電超過契約容量而導致罰款，同時還可整合工廠生產排程與用電模式，設計最適化的台電契約容量，不但節省電費支出，並降低對台電的用電需求。

葉惠青指出，透過在低電價時段充電、用電尖峰時減少使用台電的電，不與民眾爭電，降低台電尖峰時段供電的壓力，也能抑低工廠需量，協助汽電共生參與台電輔助服務，對用戶端和台電來說是雙贏的局面。

而明年實施的「用電大戶條款」儲能新方案，永豐餘評估參加後，可進一步達到抵減電費效益，並可釋出儲能電力，提升台電第二尖峰的供電能力。

永豐餘表示，未來也將複製「表後儲能系統」成功經驗至其他廠區，串聯創能與儲能，打造微電網解決方案，最大化能源應用。同時也建構區域型智慧能源系統、經營台灣分散型智慧綠電網，參與台灣電力市場交易，為淨零碳排且穩定台灣電網韌性貢獻心力。

台電 永豐餘

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