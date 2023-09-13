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東陽8月稅前淨利4.27億 創史上單月最高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
汽車產線示意圖。路透
汽車產線示意圖。路透

東陽（1319） 今天公佈8月自結合併稅前淨利4.27億元，較去年同期成長57%，創史上單月最高。

東陽前8月自結累計合併稅前淨利為23.54億元，較去年同期成長29%，累計稅前 EPS 3.92元，較去年同期成長23%，雙創史上同期最高。

法人認為，東陽的AM產品包含葉子板、水箱護罩、板金件等，為全球最大的汽車零組件塑膠件廠，成為美國保險公司擴大採用的最大受惠者。

東陽表示，解封以後全球汽車使用量增加，隨著第4季秋冬傳統旺季到來，全球汽車碰撞零件需求增加，東陽加快生產、備貨的步調，迎接旺季需求做好準備。

法人進一步分析，美國前兩大車險公司 State farm 去年起擴大使用AM碰撞件，解封後以後，汽車使用量增加，汽車碰撞需要更換零件的比率增加，效益有望擴大顯現；另持續觀察未來全美國的AM碰撞件有望被大量引用，成為國內AM零組件廠全新商機。

東陽 美國

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