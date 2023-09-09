不滿意但接受…勞團：最低工資法 蔡應兌現承諾

蔡英文總統任內達成基本工資「連八漲」，但未達勞團事前喊出的月薪兩萬八千元目標，也不及蔡英文總統的三萬元夢想，不過基本工資審議委員勞方代表、全產總理事長江健興仍說，不滿意，但可以接受。此外，勞團也呼籲，蔡總統政見之一的「最低工資法」立法已延宕多年，應儘速兌現承諾，奠定穩定、合理和透明的審議基礎。

勞團這次喊出基本工資時薪必須調到二萬八千元，調幅百分之六點一，才能讓台灣脫離經濟合作暨發展組織「薪資低於中位數三分之二者」的低薪族範疇，況且今年前八月與去年同期相比，必吃的雞蛋與沙拉油漲幅逾一成，豬肉漲約百分之九，調幅必須反映出民生物資漲幅。

江健興說，雖然經濟成長率不高，但通膨嚴重，勞資雙方相互協調、各退一步，協調出百分之四點○五。不過蔡總統曾提及基本工資三萬元夢想，還是沒達成，會前自己已說過，希望繼任者能幫蔡總統圓夢，也呼籲勞動部不要讓蔡總統夢想落空。

全金聯理事長鍾馥吉則提醒，只有落後國家才會每年必須走上街頭喊話基本工資調幅，若最低工資立法，有各項數字指標佐證，才符合基本工資審議的公平正義，而不是流於勞資各說各話。台灣勞工陣線也呼籲蔡政府兌現承諾，儘速完成延宕已久的「最低工資法」立法。

勞陣也喊話，解決低薪和工作貧窮已是台灣不得不正視的問題，政府應提出有效的工資提升政策，包括薪資透明條款等制度，讓台灣擺脫低薪夢魘。