聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿意但接受…勞團：最低工資法 蔡應兌現承諾

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
全國產業總工會、台北市產業總工會及全國金融業工會聯合總會昨天在勞動部前舉行「2024年基本工資調漲記者會」，勞團主張低薪是國恥，基本工資要「大步」調漲，訴求月薪28,000元、時薪186元。記者林伯東／攝影
全國產業總工會、台北市產業總工會及全國金融業工會聯合總會昨天在勞動部前舉行「2024年基本工資調漲記者會」，勞團主張低薪是國恥，基本工資要「大步」調漲，訴求月薪28,000元、時薪186元。記者林伯東／攝影

蔡英文總統任內達成基本工資「連八漲」，但未達勞團事前喊出的月薪兩萬八千元目標，也不及蔡英文總統的三萬元夢想，不過基本工資審議委員勞方代表、全產總理事長江健興仍說，不滿意，但可以接受。此外，勞團也呼籲，蔡總統政見之一的「最低工資法」立法已延宕多年，應儘速兌現承諾，奠定穩定、合理和透明的審議基礎。

勞團這次喊出基本工資時薪必須調到二萬八千元，調幅百分之六點一，才能讓台灣脫離經濟合作暨發展組織「薪資低於中位數三分之二者」的低薪族範疇，況且今年前八月與去年同期相比，必吃的雞蛋與沙拉油漲幅逾一成，豬肉漲約百分之九，調幅必須反映出民生物資漲幅。

江健興說，雖然經濟成長率不高，但通膨嚴重，勞資雙方相互協調、各退一步，協調出百分之四點○五。不過蔡總統曾提及基本工資三萬元夢想，還是沒達成，會前自己已說過，希望繼任者能幫蔡總統圓夢，也呼籲勞動部不要讓蔡總統夢想落空。

全金聯理事長鍾馥吉則提醒，只有落後國家才會每年必須走上街頭喊話基本工資調幅，若最低工資立法，有各項數字指標佐證，才符合基本工資審議的公平正義，而不是流於勞資各說各話。台灣勞工陣線也呼籲蔡政府兌現承諾，儘速完成延宕已久的「最低工資法」立法。

勞陣也喊話，解決低薪和工作貧窮已是台灣不得不正視的問題，政府應提出有效的工資提升政策，包括薪資透明條款等制度，讓台灣擺脫低薪夢魘。

基本工資 蔡英文 勞團

延伸閱讀

113年基本工資調高 近800萬人健保費月繳多17元

打破審議「默契」！ 明年基本工資調4.05% 勞長：加入新參考指標

基本工資調整至27470元 調幅約4.05%

邱臣遠批蔡總統基本工資3萬跳票 籲速排審最低工資法

相關新聞

景氣不好仍漲…資方：政府太樂觀 恐致通膨惡化

基本工資不出預期連八漲，資方皆表示不滿意此次結果，全國工業總會常務理事何語指出，這次連資方內部都沒達完全共識，但每年結果...

不滿意但接受…勞團：最低工資法 蔡應兌現承諾

蔡英文總統任內達成基本工資「連八漲」，但未達勞團事前喊出的月薪兩萬八千元目標，也不及蔡英文總統的三萬元夢想，不過基本工資...

調升基本工資…學者：製造業衝擊 大於服務業

明年基本工資調漲百分之四點○五，高於外界預期。學者皆肯定調升基本工資能關照到基層弱勢，但也示警恐怕會衝擊產業，或部分業者...

基本工資漲 勞工每月勞保多繳25元

勞動部基本工資審議委員會昨拍板明年基層勞工的月薪、時薪雙漲，但勞資雙方和政府連帶勞健保等社會保險支出也會跟著增加。

製造業無薪假 跌至萬人以下

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）數據。本期共計六○一家、實施人數一萬八九○人，較上期減少七十三家、一四九八人。勞動部官...

陳建仁：基本工資明年漲4.05% 蔡總統執政連8年調漲

行政院長陳建仁晚間在臉書分享「基本工資明年漲4.05%」的消息。他表示，今天經勞動部基本工資委員會審議，明年基本工資要連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦