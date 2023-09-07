通膨率走揚 央行是否升息 市場關注

主計總處昨（6）日公布8月通膨率增至2.52%、市場關注是否會影響央行貨幣政策決策，官員表示，比起CPI，央行更關注不含蔬果及能源的核心CPI數字變化。

央行將於9月21日召開理監事會議，市場預期利率將持續按兵不動。8月國內物價走揚，蔬菜價格大漲是很關鍵的因素。央行官員表示，若觀察扣除蔬果及能源的核心CPI，7月為2.73%，8月已降至2.56%。央行官員說，儘管國內通膨率仍高於2%警戒線，但以趨勢而言，國內的通膨率持續往下走。包括聯準會在內的各國央行，都會參酌物價、就業與經濟成長等各項指標，為貨幣政策定調。

中央大學經濟系教授吳大任則建議，此時政府不宜再有任何可能會影響景氣復甦的政策。目前物價已不是最棘手問題，該擔心的是只要美國升息循環未結束，台灣出口衰退時間就會拉長。