快訊

鴻海是否參與郭台銘連署？董座劉揚偉表態了：維持中立原則

疫後勞動力失調 商研院：數位創新不缺工

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

疫後勞動力供需失衡，企業應靠著創新應用，減少人力使用，並提高生產力，才能解決缺工問題！商研院指出，雖然台灣內需消費催動，服務業景氣有復甦的跡象，但台灣內需市場資源有限，一定會碰到瓶頸，且少子化與高齡化才是缺工的遠因，服務業應透過數位化等創新應用來提高生產力。

景氣有回升趨勢

商研院分析指出，分析各部門成長趨勢變動，都可清楚發現動能，從由外需轉成內需、由生產轉成消費，商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）到今年7月已持續回升。

分析認為，景氣朝更全面性復甦的可能性正在提高，但美中不足的是，領先指標裡的「民間投資」部門與「服務業貿易」部門，走勢向下且加速，形成整體景氣復甦最大的不確定因素。

內溫外冷難維持

商研院認為，這種「內溫外冷」、「消費強生產弱」的結構轉換，應是短期現象，因台灣內需市場狹小，資源有限，成長模式再怎麼發展都會受到侷限，而陷於長期「低度均衡」。甚至一旦投資停頓，影響國際競爭力與生產力的提高，對外貿易的發展與國民消費的能力都會受到衝擊，而陷入惡性循環。

此外，商業服務業的勞動力需求殷切，且住宿與餐飲、運輸及倉儲業景氣上升，批發及零售業的景氣下降趨勢減緩，都讓目前服務業的缺工問題難解決。

數位化解決缺工

商研院認為，遠因是少子化與高齡化造成的勞動力人口減少，近因是疫情改變就業型態，零工經濟與外送平台吸納了不少傳統勞動力的供給，加上疫情後的住宿餐飲業者家數比疫情前增加。

104分析也指出，今年6月份全站工作數達到107.8萬個，創下歷史新高，其中，針對社會新鮮人開放的職缺高達56.6萬個，前三大缺工產業即為「住宿／餐飲服務業」、「批發／零售／傳直銷業」與「電子資訊／軟體／半導體業」。

商研院呼籲，企業必須透過數位化、數位優化、數位轉型、自動化、人機協作等模式的創新運用，以減少人力的使用並提高生產力，且將來在製造業景氣復甦，競爭邊際勞工的情勢會更嚴重。

【更多精采內容，詳見

景氣 消費

延伸閱讀

頭份市7日現場徵才逾400個工作機會 6成起薪30K以上

觀光、通勤路線互相排擠 「台灣好行」也受缺工影響

高雄徵才釋1500職缺平均薪3.8K以上 搭配缺工就業獎勵

高峰期達600公頃！嚴重缺工 恆春洋蔥面積僅剩348公頃

相關新聞

高通膨又回來了！8月CPI年增率2.52% 衝破警戒線

行政院主計總處今（6）日公布8月物價調查結果指出，休閒娛樂需求推升娛樂服務價格，又加上颱風和國際原油價格上漲的影響，8月...

疫後勞動力失調 商研院：數位創新不缺工

疫後勞動力供需失衡，企業應靠著創新應用，減少人力使用，並提高生產力，才能解決缺工問題！商研院指出，雖然台灣內需消費催動，服務業景氣有復甦的跡象，但台灣內需市場資源有限，一定會碰到瓶頸，且少子化與高齡化才是缺工的遠因，服務業應透過數位化等創新應用來提高生產力。

台電：10月發行今年度第5期無擔保普通公司債151.5億元

台電今（6）日表示，經常務董事會通過，預定於10月中旬發行112年度第5期無擔保普通公司債151.5億元，其中7年期公司...

核安演練12日登場 模擬戰時首動員民防組織支援疏散

今年核安實兵演練將在12至14日於核二廠內外舉行，原能會副主委劉文忠表示，演習重點包含參考俄烏戰爭情境，納入無人機攻擊等...

調查：7成5上班族薪資停滯 不滿意待遇達9成創新高

基本工資有望調升，8日實際調幅將出爐。人力銀行表示，根據調查，有高達9成上班族不滿意目前薪資待遇，創下近5年新高；另有7...

75歲以上人口老化數量驚人 不動產繼承趨勢年年創高

隨著國人壽命的延長，我國老年人口呈快速成長，占總人口比率亦持續攀升，於2018年超過14%成為高齡社會，預計將於2025...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦