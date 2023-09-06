疫後勞動力失調 商研院：數位創新不缺工

疫後勞動力供需失衡，企業應靠著創新應用，減少人力使用，並提高生產力，才能解決缺工問題！商研院指出，雖然台灣內需消費催動，服務業景氣有復甦的跡象，但台灣內需市場資源有限，一定會碰到瓶頸，且少子化與高齡化才是缺工的遠因，服務業應透過數位化等創新應用來提高生產力。

景氣有回升趨勢

商研院分析指出，分析各部門成長趨勢變動，都可清楚發現動能，從由外需轉成內需、由生產轉成消費，商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS）到今年7月已持續回升。

分析認為，景氣朝更全面性復甦的可能性正在提高，但美中不足的是，領先指標裡的「民間投資」部門與「服務業貿易」部門，走勢向下且加速，形成整體景氣復甦最大的不確定因素。

內溫外冷難維持

商研院認為，這種「內溫外冷」、「消費強生產弱」的結構轉換，應是短期現象，因台灣內需市場狹小，資源有限，成長模式再怎麼發展都會受到侷限，而陷於長期「低度均衡」。甚至一旦投資停頓，影響國際競爭力與生產力的提高，對外貿易的發展與國民消費的能力都會受到衝擊，而陷入惡性循環。

此外，商業服務業的勞動力需求殷切，且住宿與餐飲、運輸及倉儲業景氣上升，批發及零售業的景氣下降趨勢減緩，都讓目前服務業的缺工問題難解決。

數位化解決缺工

商研院認為，遠因是少子化與高齡化造成的勞動力人口減少，近因是疫情改變就業型態，零工經濟與外送平台吸納了不少傳統勞動力的供給，加上疫情後的住宿餐飲業者家數比疫情前增加。

104分析也指出，今年6月份全站工作數達到107.8萬個，創下歷史新高，其中，針對社會新鮮人開放的職缺高達56.6萬個，前三大缺工產業即為「住宿／餐飲服務業」、「批發／零售／傳直銷業」與「電子資訊／軟體／半導體業」。

商研院呼籲，企業必須透過數位化、數位優化、數位轉型、自動化、人機協作等模式的創新運用，以減少人力的使用並提高生產力，且將來在製造業景氣復甦，競爭邊際勞工的情勢會更嚴重。

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