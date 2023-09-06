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台電：10月發行今年度第5期無擔保普通公司債151.5億元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台電。圖／聯合報系資料照片
台電。圖／聯合報系資料照片

台電今（6）日表示，經常務董事會通過，預定於10月中旬發行112年度第5期無擔保普通公司債151.5億元，其中7年期公司債48億元為綠色債券

台電表示，台電綠色債券發行已邁入第七年，年年響應綠色金融政策發行不中斷，加計本次，總累計發行綠色債券將突破600億元。

台電指出，本次綠色債券為112年度第二度發行，全年累計發行綠色債券96億元，所募資金將投入集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力發電、全台小水力發電第一期、風力發電第五期、離岸風力發電第二期、宜蘭仁澤地熱發電、綠能第一期、離岸風力發電加強電力網第一期、離岸風力發電加強電力網(第一階段區塊開發)及太陽光電電力網工程等計畫。

台電指出，本次公司債發行條件如下：

一、 5年期無擔保普通公司債：利率1.57%發行新臺幣27億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

二、 7年期無擔保普通公司債(綠色債券)：利率1.60%發行新臺幣48億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

三、 10年期無擔保普通公司債：利率1.72%發行新臺幣76.5億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

四、 本期公司債之發行尚須經申報生效後確定。

公司債 債券 台電

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