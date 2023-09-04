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勞陣要求基本工資「更有感」 籲達成3萬元夢想數字

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部將於本周五（8日）召開基本工資審議委員會，決定明（2024）年基本工資調幅。 聯合報系資料照
勞動部將於本周五（8日）召開基本工資審議委員會，決定明（2024）年基本工資調幅。 聯合報系資料照

勞動部將於本周五（8日）召開基本工資審議委員會，決定明（2024）年基本工資調幅。台灣勞工陣線等勞團今（4）日共同召開記者會，要求「更有感」基本工資調整，呼籲蔡政府遵守承諾，基本工資調升13%，以達成蔡總統3萬元的夢想數字。

今年的基本工資審議委員會即將在9月8日召開，為蔡英文總統任內最後一次審議，具重大意義。台灣勞工陣線、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會與台灣青年民主協會今日共同召開記者會，提出基本工資調整應更「有感」及《最低工資法》應盡速立法兩訴求。

勞陣指出，根據主計總處統計，今年前5月CPI已較去年同期成長2.44%，與民生最相關的食物類，更已成長達4.33%，物價飆升情勢仍然相當嚴峻。特別是所得越低的家庭，所得中用於日常生活所需要的必要支出占比也更高，這對低薪工作者的衝擊造成嚴重影響。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋表示，肯定蔡政府連續七年調漲基本工資，此一調漲也未造成資方所擔心的產業出走、失業率上升，甚至可以解決缺工問題。

蔡總統2016年競選總統時曾提出要制定《最低工資法》，並將基本工資拉到三萬元。楊書瑋認為，現行的「基本工資審議辦法」無法讓民眾有感，而台灣近年物價大漲，應以《最低工資法》，根據各種客觀指標衡量基本工資，才能符合社會所需。

台北市產業總工會理事長邱奕淦則說，軍公教曾在1991年調薪13%，而如今的最低工資26400元若要調到蔡總統承諾的3萬，中間也是13%的差距，呼籲政府要有魄力達成承諾。

基本工資 物價

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