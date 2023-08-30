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高端結盟 WHO C-TAP 新冠疫苗 若授權第三國可獲15%權利金

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
高端疫苗示意圖。聯合報系資料照
高端疫苗示意圖。聯合報系資料照

高端疫苗（6547）昨（29）日宣布，將透過新冠肺炎（COVID-19）技術專利池（C-TAP）授權高端新冠肺炎疫苗技術。MVC與C-TAP已經達成協議，將與全球共享高端新冠肺炎疫苗配方、生產技術和經驗，包括人員培訓。高端今（30）日進一步說明，透過這項合作若正式授權第三國，將可獲得銷售額3.5%至15%不等的權利金。

高端疫苗國際事業發展處副總裁唐克漢（Paul Torkehagen）今日表示，高端疫苗與C-TAP已經達成協議，將與全球共享高端的新冠疫苗配方、生產技術和經驗，包括人員培訓。C-TAP旨在加快COVID-19疫苗的技術共享，以促進全球對抗COVID-19疫情。

C-TAP是由世界衛生組織（WHO）和哥斯大黎加政府於2020年5月發起的計劃，目前已獲得WHO的44個會員國、聯合國開發計劃署（UNDP）、國際藥品採購機制（Unitaid）、聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）以及藥品專利池（MPP）等機構的支援。

不過，唐克漢也說明，自C-TAP計畫成立後，在2022年5月的一次新聞發布會上，WHO總幹事譚德塞（Tedros）曾提到，WHO對於沒有私人企業願意透過C-TAP機制提供他們的疫苗技術感到失望。當唐克漢得知這個情況後，請示了公司總經理陳燦堅、並得到鼓勵，於是開始與C-TAP工作小組討論相關疫苗技術的授權。

唐克漢強調，由於這是第一款新冠肺炎疫苗入選，審查過程經歷多次對話、談判，包括經歷各種委員會、技術諮詢團、法律專家、科學家和運營委員會的審查，整個過程耗時超過一年。同時，高端也需獲得合作夥伴的同意，例如美國合作夥伴Dynavax Technologies的佐劑CpG 1018和Thermofisher的細胞系技術，公司也需要確保美國國立衛生研究院（NIH）供應疫苗的活性成分S-2P抗原。

未來高端疫苗將與 C-TAP密切合作，尋找潛在的合作夥伴轉讓公司的疫苗技術和專業知識。高端代理發言人陳正揚表示，未來如果能夠成功再授權給第三方，將依各國經濟狀況，收取含概技術支援加銷售分潤，大約3.5%到15%不等的比例。但他強調，也必須考量各國是否有銜接能力。

陳正揚並說明，由於高端參與WHO新冠疫苗的團結試驗目前尚未公布結果，後續若有其他第三方想取得高端新冠疫苗授權，仍得依屆時的藥證申請流程取得上市許可。此外，高端過去開發的新冠疫苗為武漢肺炎原始病毒株，公司後續將在原始病毒株的平台基礎上，再去發展適應新病毒株的疫苗。

疫苗 肺炎 WHO

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