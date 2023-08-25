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中科擴建二期通過都審 盧秀燕：歡迎台積電在台中投資

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
攸關台積電2奈米建廠的中科擴建二期今天通過都審，圖為二期擴建基地。記者宋健生/攝影
攸關台積電2奈米建廠的中科擴建二期今天通過都審，圖為二期擴建基地。記者宋健生/攝影

攸關台積電（2330）2奈米建廠的中科台中園區擴建二期今(25)日通過都審，台中市長盧秀燕表示，台積電是國家乃至全球重要的產業，因此市府對這產業基本上是歡迎的。

但另一方面，它是高耗水、高耗電的產業，台積電一期已在台中市設置，一年要用掉台中市電力約15%，若再設置二期，一年約要用掉台中市23%，一、二期加起來約會用掉台中38%的電。

另外水的部分，一、二期加起來約會用掉台中市9%，在這種情況下，市府審核過程須考慮到如何發展，市府歡迎全球重要產業在台中，但也要考慮水電供應是否足夠，以及是否會造成排擠效應。

因此，台中市在審查過程中，有史以來首次要求自來水公司與台電公司的權管單位經濟部必須負責保證，若台積電二期落腳台中，中央一定要保證台中市的水電供應足夠，不會造成排擠。

盧秀燕表示，這應是經濟部或台水台電有史以來第一次收到這樣的要求，若他們同意讓台中有足夠的水電可供應，且不會造成排擠效果，便皆大歡喜。

最近台水與台電已發文台中市政府，若台積電二期落腳台中，保證其所需的水與電不會排擠原有民生供應，這是國家所出具的保證函，市府相信這件事一定會圓滿解決。

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