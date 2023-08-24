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國發基金創業天使投資238家新創事業 帶動117億民間投資

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會表示，國發基金的創業天使投資方案持續扶持台灣新創事業，累計已通過投資新創事業238家，投資金額32.83億元，帶動民間資金共同挹注新創事業117.54億元營運資金。不僅有被投資之新創事業股票公開發行，接軌資本市場，更有多家新創事業與國內外知名大廠業務合作共創商機。

國發基金昨天舉辦「創業天使投資方案成果發表會」，現場邀請創業天使投資方案的投資事業進行成果展示及發表，期藉由成果發表會媒合投資人與新創公司面對面交流及提供雙方未來投資及合作機會。

成果發表會邀請12家表現亮眼的業者進行分享，其中交流資服公司已與六角集團業務合作，該公司已於7月股票公開發行；牧陽能控公司、成信實業公司、愛酷智能科技公司、信曜科技公司等，分別與中鋼集團、台積電、微軟、是德科技等知名公司進行業務合作且有股票公開發行的規畫；稜研科技公司、池安量子資安公司、沃司科技公司、歐姆佳科技公司、奈力生醫公司、博桉生物技術公司、生德奈生物科技公司等，則與美商國家儀器、盟立集團、日商松下電器、台灣神隆、日商村田等國內外知名公司業務合作。

國發會主委龔明鑫表示，台灣的新創事業從2,000多家成長到7,400餘家，隨著創業天使投資方案的推動，與新創環境逐漸成熟，新創環境從沙漠變雨林，創業天使投資方案扮演持續提供雨林中沃土的角色，培育新創事業發展。國發基金創業天使投資方案不僅擔任資金點火的角色，更能助燃新創圈，打造一個多元的新創生態系。

國發基金執行秘書蘇來守表示，新創事業獲得國發基金投資的第一桶金後，要如何發展得更好，甚至成為獨角獸，可以再透過國發會NEXT BIG新創明日之星計畫衝向國際，成為國際上關鍵的力量及閃亮的新創之星。

天使投資 創業 國發基金

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