台美環保合作歡慶30周年 攜手國際夥伴永續前行

台美環保技術合作協定簽訂於西元1993年，為慶祝雙邊合作30週年這個重要的里程碑，環保署8月21日於華山文創園區舉辦回顧與展望活動，邀請歷年共同合作夥伴參與，歡迎大家藉由瞭解台美交流合作所經歷的階段轉變，認識環境問題挑戰的演進，並發現夥伴與合作的力量。

慶祝活動在台北市原住民族合唱團以和諧嗓音感謝土地和環境的歌聲中展開。環保署王雅玢副署長在致詞中，首先感謝一路珍視支持台美環保合作的美國環保署西田珍助理署長，以及30年來曾經參與的所有單位和人員。也感謝在協定架構下共同推動的外交部、教育部、標準檢驗局、海洋保育署、國民健康署等政府機關以及學術單位與民間團體，並歡迎與會夥伴國家加入國際環境夥伴網絡，為複雜的環境議題共同投入心力。

王副署長表示，一段友誼可以持續並攜手肩負責任，需要善意、信任與承諾，相信環境部成立後，台美環保合作將能持續深化合作關係，攜手在環保技術、環境治理和永續發展領域取得更多的突破與成就，持續締造更多里程碑。

美國環保署西田助理署長在致詞中分享了臺美三十年來合作的背景與點滴，並對臺灣的貢獻及領導與合作夥伴的成就表達讚揚。她強調，在歡慶三十年合作與國際環境夥伴計畫共同成就的此刻，更重要的是相信台美間堅實的夥伴關係，不但能讓臺灣在全球環境領導的角色更為鮮明，未來更能在氣候變遷、氣候韌性、環境健康、青年參與等重要的環境永續議題，推動更深化的合作活動與專案，攜手為更美好永續的地球努力。

慶祝活動並以影片及展示的方式，回顧三十年來臺美重要環保交流活動，展現臺灣環保署從早期環保科技與管理政策的學習者轉變至區域分享者的成長脈絡，包括臺美自西元2014年推動「國際環境夥伴計畫(International Environmental Partnership, IEP)」，臺灣逐漸蛻變為能與區域國家分享環保知識與經驗的角色，推動包括臺美生態學校、全球環境教育夥伴（GEEP）、國際電子廢棄物管理網絡（IEMN）、亞太汞監測網絡（APMMN）等專案，而參與網絡活動的各國官員或專家，也透過影片，道出對臺灣及美國合作建構區域環保量的感謝。

臺美環保技術合作及國際環境夥伴計畫將持續推動各項交流合作計畫，歡迎國際夥伴攜手發現夥伴與合作的力量，一起開創更多可能，朝淨零永續前行。