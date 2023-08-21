九成台灣中小企業投入數位轉型 最大挑戰為資金與人才

在地緣政治、通膨、供應鏈震盪的後疫時代，數位轉型是中小企業成長的關鍵。資誠第二年度持續協助數位發展部數位產業署進行《2022臺灣中小企業數位轉型現況與需求調查》，調查顯示，已有高達91%的中小企業投入轉型，相較於前一年增長近二成，顯示多數企業已認知到不轉型就沒有競爭力。

轉型策略專注於市場及客戶 有助營收成長

調查發現，當企業將轉型策略專注於市場面及客戶面，如擴大市占或優化客戶體驗，營收將更有機會成長；反觀，如果將策略圍繞於降低成本，甚至停留於基本數位工具的應用，可能成為成長的阻礙，淹沒於數位浪潮中。而透過政府臺灣雲市集(Tcloud)補助各行各業導入簡易入門的雲端工具等資源，可協助中小企業加速轉型。

數據顯示，高成效企業現階段多已運用數據分析平台，了解數據所帶來的價值，尤其對於批發零售業者與製造業者而言，不論是運用客群數據做決策，或是利用數據掌握訂單或客製化需求，都較有機會獲利。舉例而言，高成效批發零售業者偏好使用銷售及客戶管理系統 (50.3%)，其次是數據分析平台(36%)，顯示精簡銷售流程以縮短購物旅程(shopping journey)，做深度客戶分群銷售與經營，有助於打造高共鳴的客戶體驗，加速購買轉換率。

而高成效製造業者中，有五成表示正在使用數據分析平台與大型整合管理系統。在整合生產製程中的系統，運用蒐集來的數據精準掌握產能及品管，甚至滿足高度客製化需求，可望提高韌性，拉高訂單量。

淨零碳排可望提升轉型競爭力

為達成2050年淨零碳排目標，各大品牌商、代工大廠已開始要求供應商提供碳排放數據。根據本調查，有近四成中小企業已有淨零碳排意識，可見整體中小企業為提升競爭力，雖緩慢但已逐步跟進淨零碳排。而中小企業為跨出減碳第一步，在推行淨零碳排時大多運用數位盤查及計算工具進行碳排評估及能源轉換，以利未來制定減碳策略及路徑規劃藍圖。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，政府法規與客戶淨零碳排的目標將迫使企業加速轉型。中小企業不該將ESG視為成本的增加，而該視為對未來競爭力的提升，應強化減碳能力，方不致被投資人、客戶及消費者所淘汰。

數位轉型最大挑戰 來自資金與人才的缺口

轉型並非一蹴可幾，首當其衝的挑戰在於資金受限，多數中小企業僅投入不到50萬元的自有資金進行轉型，加上缺乏數位人才及對市場及客戶資料的分析，新投入者多仍在摸索，導致七成企業的數位投資回報僅小幅增長(<5%)。企業必須思考策略來更加了解客群，以放大投資效益。

盧志浩指出，受訪的各產業普遍面臨資金與人才的缺口，對於批發零售業者來說，建議可以利用數位平台管理分析客群，並透過跨數位平台的整合應用，以提升轉型效率；其次，培育現有人才提升技能 (upskilling)或鼓勵跨技能學習 (reskilling)，給予工作彈性，還須思考如何用誘因或獎勵制度留人，以「止血」避免人才流失。

而對於面臨人才斷層較嚴重的製造業者，如何吸引年輕世代加入，則需從改善既有產業體質的方向思考，例如開始建立數位文化以顛覆該產業形象、傳遞智慧製造業對於人才及組織所帶來的意義、改變組織內部人才培育的制度等作法。而如何有效縮短轉型摸索期，企業除了改善自身的數位經營策略外，也可尋求政府資源。

台灣雲市集平台 加速企業數位轉型

本調查發現，五成中小企業需要政府協助進行數位轉型，包含補助款、人才培育課程與專家輔導等資源。曾參與過政府計畫獲得效益的業者，也多有意持續投入轉型，且其成功輔導案例，亦能帶動其他企業對於政府資源的需求。政府透過臺灣雲市集(Tcloud)補助各行各業導入使用簡易入門的雲端工具，最快10分鐘就能完成申請。至今，臺灣雲市集已上架近800多項雲端工具 ，有逾5萬家次各行各業申請使用，更普及到2千家次偏鄉企業。

盧志浩強調，面對市場需求減緩、全球淨零碳排浪潮、消費型態改變與勞動力不足的挑戰，數位轉型已經是勢在必行。對於許多中小企業而言，數位轉型意味著企業轉型，從組織架構、人才、流程、技術架構等都將有重大變動。相較資源豐富的大型企業已經啟動轉型增加競爭優勢，中小企業更需要加緊腳步，面對缺乏資金、規劃能力、數位技能等挑戰，以數位轉型因應經營模式以及市場變化，從激烈的競爭中脫穎而出。