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台商前進越南 留意年底上路的現地進出口交易新制

經濟日報／ 記者戴瑞芬／即時報導
前駐越代表處大使、 全國工業總會顧問黃志鵬（中）、安永越南中文服務平台總監曹耀文（右一），提醒台商因應越南新制，調整投資布局。安永提供。
前駐越代表處大使、 全國工業總會顧問黃志鵬（中）、安永越南中文服務平台總監曹耀文（右一），提醒台商因應越南新制，調整投資布局。安永提供。

台商新南向投資的首選越南，今年經濟遭遇逆風，如何加強台灣與越南在製造業供應鏈的合作，及台商要如何調整在越南的投資佈局，安永聯合會計師事務所指出，越南對於企業投資的稅制優惠上，相較東協各國更具吸引力。 不過，今年底將實施生效的越南現地進出口交易規定， 恐影響台商在越南的營運模式，須提前布局因應。

2022年越南GDP經濟成長率約為8.02%，創12年來最高，不過今年上半年僅為3.72％，前駐越代表處大使、 全國工業總會顧問黃志鵬指出，主要是越南經濟遭遇三大轉變，首先是經濟黑天鵝的影響，在外貿方面越南今年1至4月的出口年減11.8%，進口下降15.4%；今年第1季越南吸引外商投資金額近54.5億美元、年減39%。第二是面臨嚴峻的缺電及缺工問題；第三是房地產泡沫風暴，造成越南經濟環境波動。

不過，今年5月越南出口額預計為290.5億美元，與上月同期相比增長4.3％，顯示出口動能逐漸復甦，且預測消費品出口將逐漸復甦，加上越南的自由貿易協定及投資協定使得企業享有不少優惠關稅政策，提高產品競爭力，黃志鵬認為，越南仍是外商投資首選地。

安永越南中文服務平台總監曹耀文指出，相比其他東協各國，越南的企業所得稅(CIT)課徵20%，印度則課徵26%至34.93%；越南擁有多項投資優惠稅率，針對高科技投資專案為5%或7%、特殊優惠投資專案為9%，而印度課徵製造企業17.16%，若是製造、汽車、政府鼓勵產業為25.17%，顯示越南對於企業投資的稅制優惠上更具吸引力。

不過，他提醒，越南關於個人資料保護的第 13 號法令已於今年7月上路，為越南有史以來第一個關於個人資料保護綜合且全面性的法令，對進駐越南的外國公司產生重大影響。

因為在越南投資設廠，根據資料保護原則，不論是在公司內部的員工個人資料管理、臺越兩地跨境傳輸個人資料，都涉及新法令的適用。而越南最新的《網路安全領域處罰法令草案》預計將在今年12月1日生效，其中行政處罰類型的摘要，根據違法行為的類型和嚴重程度，將採用金錢處罰、額外措施，以及補救措施等不同的處罰方式。此外，提醒企業應留意未來面臨數據隱私的眾多挑戰，例如數據主體拒絕允許企業處理資料、企業聲譽或財政相關的影響或損失、運營上缺乏具有資料隱私專業技能的資源等。

同時，越南今年底將實施現地進出口交易規定，安永稅務服務部協理林楷指出，台商在越南經營模式現在多採用三角貿易，執行現地進出口交易，以省去繁複的報關程序及稅務申報程序。但是第08/2015 號法令第 35 條將進行修訂，越南政府預計在2023年底生效，修法後可能造成的影響，包括越南加工企業在境內交貨將視同內銷；越南加工企業進口供加工出口之原料需先繳納關稅及營業稅等。此修法將影響越南現行供應鏈的營運模式，包括如部分海關已禁止現地進出口交易模式，影響海關申報程序、影響企業的進出口關稅、營業稅(VAT)等，且企業無法繼續享受進口稅負的免徵免退制度，需先繳稅再退稅，。

安永建議，對於現地進出口模式行之有年的企業需研究該法令通過實施對集團的影響，評估是否重新調整集團營運模式；若適用全球最低稅負制的企業，需同步考量租稅優惠及交易模式的影響，重新思考集團全球布局策略。

越南

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正因為出口不振，今年全年經濟成長率已保不住2%。主計總處上周五表示，由於各國進行緊縮貨幣政策遞延效應干擾全球經濟活動，抑制終端商品需求，產業鏈持續調整庫存時間拉長，外貿動能降溫，加上去年基數甚高，影響我國商品出口表現。估下半年隨廠商庫存去化告一段落，加上人工智慧（AI）應用興起，帶動伺服器相關產品需求增加，出口減幅可望縮小，預測今年出口4338億美元，衰退9.51%。 經濟部上月公布6月外銷訂單金額為441.8億美元，是今年第三低，年減24.9%，是連十黑。累計今年上半年外銷訂單金額為2685.7億美元，年減20.8%，更是13年以來最大減幅。

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