快訊

觀光署、氣象署長人選出爐 他曝氣象署僅保留「2大中心」面對民眾

雲豹小公主炎上大傷民進黨 綠能政治獻金成新型黨產？

批民進黨墮落始料未及 柯文哲：小英執政我們是目瞪口呆

政院籲北京當局勿政治操作貿易爭端 應循WTO機制協商

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

近日大陸商務部及國台辦針對台灣進行貿易壁壘調查所作違反事實的指控，行政院經貿談判辦公室今日發布新聞稿予以嚴正駁斥，並呼籲中方勿政治操作貿易爭端，應儘速依循WTO機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途。

行政院經貿談判辦公室指出，關於中方指控我方限制其產品進口一事，起因於兩岸分別於2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管大陸農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間，同時還逐步自主開放3,952項產品，迄今已准許9,840項農工產品進口。

鑒於我方並未違反WTO規範，陸方多年來亦從未要求協商，故而在此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且大陸商務部為進行調查而向我方發放問卷調查的對象及內容，亦違背了WTO的相關規範，如果想據此對我方進行貿易報復，是全然違背陸方一再宣稱的WTO原則及相關規範。

至於ECFA的目標，是遵循WTO的基本精神，透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但自2016年蔡政府上任之後，北京當局罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與我方進行諮商，其違反WTO精神及ECFA規範，是鐵一般的事實。

依據WTO明文規定，大陸方面若根據自行調查結果所採行之片面措施，倘未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範，我方絕不會坐視，亦將採取必要的防衛或反制措施。

行政院經貿談判辦公室強調，迄今為止，我方從未關閉協商大門，只要透過WTO諮商程序啟動協商，我方願與陸方依循WTO規範充分協商，以處理雙方關切的各項貿易問題。

行政院經貿談判辦公室鄭重呼籲，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依循WTO機制與相關規範有效處理，北京當局應立即停止政治操作貿易爭端，而須回歸到WTO機制與我方展開諮商，才是解決兩岸貿易問題的正確之道。

WTO 北京 關稅

延伸閱讀

陸商務部指台違反WTO規定 政院：勿政治操作

北京限制陸客到加拿大觀光的原因曝光

震撼！中止或部分中止ECFA？國台辦表態 支持商務部研究後決定

恒大在美聲請破產保護 分析師預測北京需1兆美元救房市

相關新聞

天下財經週報：台灣下半年經濟 晴天要來了嗎？

台灣經濟下半年是否由陰轉晴，行政院主計總處本週揭曉。 中國經濟走出低迷與通縮，哪個產業是關鍵？ 中國幾乎全面恢復團客出境遊，全球觀光旅遊業春天要來了嗎？

大陸擬取消ECFA 工商協進會回應了

對於大陸商務部8月17日表示：「初步調查認定台灣對大陸存在貿易壁壘，並將研究採取相應措施。」國台辦發言人亦表示：｢支持依...

陸商務部指台違反WTO規定 政院：勿政治操作

行政院經貿談判辦公室今天表示，大陸商務部、國台辦近日針對台灣進行貿易壁壘調查結果，是違反事實的指控，經貿談判辦公室嚴正駁...

環保署36周年慶 是署慶也是畢業典禮

環保署今（19）日舉行36周年署慶，由於環保署即將升格為環境部，因此既是署慶也像是畢業典禮。環保署長張子敬致詞時表示，有...

9成勞工支持「高溫假」 為何專家說是假議題？

全球7、8月氣候異常，許多國家面臨40度以上高溫肆虐，台灣也有不少地方出現動輒37度以上高溫，國人大感吃不消。人力銀行調查，九成上班族都支持高溫假，「高溫假」議題又被炒熱。但高溫假真的可行嗎？專家指出，沒有國家放高溫假，這根本是假議題。

台美貿易倡議第二階段已於華府召開 盼儘速獲致成果

行政院經貿談判辦公室今（19）日指出，「台美21世紀貿易倡議」於美東時間8月14至18日於華府舉行新一階段會議，我方由行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦