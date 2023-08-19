政院籲北京當局勿政治操作貿易爭端 應循WTO機制協商

近日大陸商務部及國台辦針對台灣進行貿易壁壘調查所作違反事實的指控，行政院經貿談判辦公室今日發布新聞稿予以嚴正駁斥，並呼籲中方勿政治操作貿易爭端，應儘速依循WTO機制，和我方進行諮商，才是真正處理兩岸貿易問題的正途。

行政院經貿談判辦公室指出，關於中方指控我方限制其產品進口一事，起因於兩岸分別於2001年12月及2002年1月加入WTO，當時雙方未就彼此貿易體制與措施進行協商，儘管大陸農工產品對台灣有重大影響，但我方展現善意，從未使用排除條款，以保留諮商空間，同時還逐步自主開放3,952項產品，迄今已准許9,840項農工產品進口。

鑒於我方並未違反WTO規範，陸方多年來亦從未要求協商，故而在此時啟動貿易壁壘調查，完全欠缺正當性，且大陸商務部為進行調查而向我方發放問卷調查的對象及內容，亦違背了WTO的相關規範，如果想據此對我方進行貿易報復，是全然違背陸方一再宣稱的WTO原則及相關規範。

至於ECFA的目標，是遵循WTO的基本精神，透過兩岸諮商逐步減少雙方貨品貿易的關稅和非關稅障礙，但自2016年蔡政府上任之後，北京當局罔顧兩岸皆是WTO會員的事實，以政治理由片面停止與我方進行諮商，其違反WTO精神及ECFA規範，是鐵一般的事實。

依據WTO明文規定，大陸方面若根據自行調查結果所採行之片面措施，倘未經WTO爭端解決機制充分辯論及合法裁判，均違背WTO規範，我方絕不會坐視，亦將採取必要的防衛或反制措施。

行政院經貿談判辦公室強調，迄今為止，我方從未關閉協商大門，只要透過WTO諮商程序啟動協商，我方願與陸方依循WTO規範充分協商，以處理雙方關切的各項貿易問題。

行政院經貿談判辦公室鄭重呼籲，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依循WTO機制與相關規範有效處理，北京當局應立即停止政治操作貿易爭端，而須回歸到WTO機制與我方展開諮商，才是解決兩岸貿易問題的正確之道。