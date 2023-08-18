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華邦完成首次再生能源採購 陸域風力發電超過台灣非生產廠區年用電量

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

華邦電子（2344）今(18)日宣布完成首次再生能源採購，該再生能源類型為陸域型風力發電，藉由此次再生能源採購案，預計每年可提供華邦近千萬度再生能源，超過華邦台灣服務據點非生產廠區之年用電量。

華邦表示，持續布局再生能源，並落實綠色製造。在布局再生能源方面，華邦除了藉由在廠區內自建太陽光電系統，建構再生能源來源，並於2022年投資再生能源開發公司嘉和綠能股份有限公司，參與太陽光電案場開發，在淨零排放路徑上踏出關鍵的第一步。2023年完成首次再生能源採購，亦是顯示華邦積極規畫再生能源目標進程並擴大使用的具體行動。

華邦進一步表示，為推動綠色製造，公司除對外採購再生能源，同時致力優化製程能源使用效率，如：透過廢熱回收、採用低耗電LED 燈具、冰水機節能設計等方式，降低大量能源消耗，於2022 年5月通過ISO 50001 能源管理系統驗證達成能源管理系統化之目標，並打造華邦碳排數據自動化整合系統「碳排資訊平台」，期望藉由綠色低碳生產、綠色資訊平台建構等面向的努力以落實綠色製造。

華邦表示，未來將持續全球化的觀點探尋綠色永續解決方案，透過規劃導入多元電力來源，以分批、分地採購太陽光電、風力發電等再生能源，分散購電及用電風險，減少溫室氣體排放，穩健地邁向2050年淨零排放之企業目標。

再生能源 太陽光電

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