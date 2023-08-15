中國7月CPI負增長…早晚會「大通縮」？ 他：根本不至於到末日程度

聊聊中國CPI負增長。

這是個更加沉重的話題，不少無良媒體甚至已經開始刻意營造大陸跌進通縮的氣氛，硬要把當今的大陸描繪成30年前的日本。

然而事實真的是如此嗎？

先上客觀數據：

圖片來源：統計局

這組數據真的很有意思，就好比一個杯子裝半杯水，樂觀的人會看到「還有半杯水」，悲觀的人則看到「只剩半杯水」。

大部分西方和台灣傳統媒體和自媒體當然是聚焦在悲觀的一面，於是我們會看到新聞這樣說：

事實上這組數據還呈現了樂觀的一面，那就是環比上漲0.2%，而且是過去5個月以來首見。

其實聰明的投資人都知道，7月CPI同比之所以為負，單純是因為去年基數高，沒啥特別的原因。

想要看清楚大陸CPI數據，我認為必須要把每個細項攤開來仔細瞧瞧才行。

來看看分類別同比：

圖片來源：統計局

很明顯的下跌最多的是交通通信，這部分之所以會同比大幅下降，主要就是受到兩類產品降價影響：汽車和汽油。

至於成長最多的其他用品和服務，基本上就是指除了前面幾個分類之外的商品和服務。

再看更細分的子項目之後會發現，7月各類物價中只有油價和豬肉價格是同比兩位數負增長。

其中豬肉價格更是跌了-26%，主要是因為去年下半年豬肉價格上漲，導致當前豬肉價格比去年同期下降了不少。

圖片來源：統計局

我不知道那些整天說大陸經濟要完蛋、馬上陷入和日本當年一樣通縮的媒體或財經網紅達人，到底有沒有仔細看統計局的數據？

還是就隨便看個標題寫新聞和報導，好來帶輿論和風向？

雪大是個客觀理性的投資人，我不會因為豬肉變便宜，就覺得要陷入大通縮了，更不會因此就認定經濟完蛋了。

那些整天喊大通縮要來的人，如果要是豬肉和油價真的上漲了，他們肯定又要罵物價好貴生活不易。

到最後估計得出來的結論依舊是大陸經濟要完蛋了。

所以聰明的雪粉，你們看出端倪了嗎？

大陸CPI要是正增長，相信我他們也不會誇經濟兩句，反而會說物價漲翻天，通貨膨脹嚴重，老百姓苦不堪言。

負增長則說要跌入通縮，也不誇人家兩句物價控制平穩，老百姓生活水平良好。

用客觀數據去說明為什麼大陸沒有陷入大通縮，並不是要吹牛說大陸經濟有多好多好，這完全是兩回事兒。

雪大只是想告訴大家，當前經濟下行壓力雖然大，但不至於到要末日的程度。

今年經濟下行的壓力確實比較大，再加上各種媒體輿論和渲染，容易引起大家的恐慌和焦慮。

正是因為如此，雪大反而更願意給大家做做心理按摩。

當經濟狂熱的時候，需要有人潑冷水，讓市場更冷靜一些。

相反的，當經濟低迷的時候，總有人需要出來打打氣，讓市場能更理性一些。

總之，盲目樂觀和過度恐慌，都是不利於投資人抓住機會的情緒化表現。

所以，雪大向來喜歡跟主流媒體唱反調，我認為這才是自媒體應盡的責任。

網路輿論總有極端化傾向，所以需要有人能通過理性來中和輿論來平衡觀點。但現在許多網友早就已經陷入極端對立的思維，只要一看你說大陸經濟沒那麼糟糕，馬上就要給你扣上帽子。

對於這些人其實沒啥好說的，他們思維裡只容許極端態，而沒有中間平衡的狀態。

用數據講客觀事實是雪大文章一路走來的堅持，至於讀者要要得出什麼樣的結論？

那就全憑各自的認知和獨立思考的本事了。

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