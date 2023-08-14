台寶生醫關節炎新藥完成二期臨床收案 7月營收月增47.2%

台寶生醫（6892）今（14）日表示，該公司以非基因修飾骨髓間葉幹細胞新藥Chondrochymal進行治療退化性關節炎的二期臨床試驗，近期已完成收案，待臨床數據結果出爐後，將申請三期臨床；另一項治急性心肌梗塞（AMI）的新藥TWB-201一期臨床，也成功收治首位病患，將招收10位病患，測試藥物的安全性，預計2024年完成收案。

台寶生醫董事會今日通過上半年財報，上半年營收1,239萬元，年減62%，由於新藥產品尚處於開發與臨床試驗階段，每股淨損2.43元。公司也公布7月營收230萬元，月增47.2%，年增13.7%。

台寶生醫表示，去年同期仍是疫情高峰，營收主要來自COVID-19核酸檢測收入的貢獻，今年上半年整體業績表現雖不如預期，但營收結構大不相同，在完成與CDMO客戶的需求對接後，今年以來陸續出貨認列營收，並自7月起開始放量。

營運長楊鈞堯表示，現行雖有多項藥物或心導管手術治療AMI，但很容易因氧化壓力產生再灌流損傷（IRI），對心肌造成二次傷害，致使病患休克或死亡。TWB-201是透過早期介入的方式，藉由骨髓間葉幹細胞具有的抑制發炎、血管新生與再生功能等作用，預防或降低IRI（缺血再灌流損傷）的發生，提升心肌梗塞治療後的恢復效果，可為病患帶來新的治療選項。

展望下半年，楊鈞堯表示，旗下第一個台灣、美國共同合作開發治療下肢缺血的基因修飾細胞新藥MSC/VEGF，將提交美國一期臨床試驗申請；同時也計畫於國內外發起多個小規模的研發專案，發掘其他有潛力的基因修飾細胞產品，目前已與陽明交通大學產學合作，藉由多元化布局，蓄積營運成長動能。