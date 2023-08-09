永冠交付輪轂新品拚鑄件國產化 將在彰化外海離岸風電風場使用

永冠-KY（1589） 布局離岸風電有新進展，將台灣離岸風電國產化所需之輪轂正式交付客戶，未來此系列產品將會在彰化外海的風場使用。

永冠將會交付維特斯公司作為台灣風電鑄件國產化之應用，未來此系列產品將會在彰化外海的風場使用，本件產品為 9.5MW 輪轂，重量達 35 噸。

永冠表示，今年全球景氣變化快速，特別是中國大陸經濟復甦力道低於預期，除了產業機械及注塑機行業需求不佳，景氣疲弱也罕見連動風電行業，造成需求遞延、客戶暫緩拉貨的情況。不過，綜觀全球能源市場的發展以及淨零碳排、碳權碳稅的推動落實是大勢所趨，因此對風電需求與發展永冠仍舊抱持樂觀，並按照既定目標與進程，持續深化布局風電行業的業務需求以因應未來的蓬勃發展。

永冠在風力發電產業提供優質鑄件有近 25 年豐富經驗，供應風電鑄件至全球各大風機系統龍頭， 包括丹麥維特斯，德國西門子歌美颯。