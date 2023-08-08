工總發表白皮書關切水電穩定供應 國發會回應了

針對工總今（8）日發表2023年白皮書，以「破浪前行」為題，對當前經貿情勢提出六需戰略目標與八項行動策略，也關切水電穩定供應。國發會回應表示，工總多項建言與政府現行施政方向一致，其中推動強化基礎建設、協助產業進行數位轉型與淨零轉型、充實人力資源等皆為當前政府施政重點，所提建議將納入政策推動重要參據，政府並已檢視當前能源政策。

此外，在產業發展面向，工總建議打造台灣成為「區域運籌中心」，國發會則回應，有關發展區域運籌中心的產業控股、智慧財產等建議，政府亦將納入後續施政的參考。

關於工總所提區域經貿發展、兩岸關係等建議，國發會表示，政府除持續推動新南向政策，近年亦積極拓展與主要經濟體的雙邊與多邊關係，如2021年提出申請加入CPTPP、今年6月與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定等。在兩岸方面，致力維護台海和平穩定現狀的立場一貫，支持合於規範、健康有序，不預設任何政治前提的兩岸交流對話。

國發會還提到，另因應產業刻正面臨數位科技發展、氣候變遷等挑戰，政府已積極推動數位轉型、淨零轉型，並提出相關計畫與關鍵戰略，以協助產業因應。在推動數位轉型部分，邁向智慧國家是政府重要施政目標，國發會推動「六大核心戰略產業推動方案」、「5+2產業創新計畫」，包括推動促成AIoT應用場域、智慧機械產業創新計畫。尤其在AI領域方面，台灣具有晶片半導體產業的基礎優勢，行政院為提升台灣AI發展，於今年4月核定「台灣 AI 行動計畫 2.0（2023至2026年）」，推動普及智慧科技應用服務。此外，行政院亦透過跨部會機制推動AI法制，討論訂定相關指引規範，以利產業與民眾依循。

在推動淨零轉型部分，國發會已於去年公布「2050年淨零排放路徑」，提出「十二項關鍵戰略行動計畫」，並與產業公協會合作，以「先大後小、以大帶小」模式，協助產業建構碳管理能力，循序推動中小企業升級轉型。又「氣候變遷因應法」業於今年2月修正公布，已納入2050年淨零排放目標與碳費徵收機制，預計2024年下半年開始徵收。另為接軌國際，台灣碳權交易所於昨日開幕揭牌，可望協助並激勵國內企業落實減碳目標。

同時，國發會也回應工總關切的水電穩定供應。國發會表示，政府已檢視當前能源政策，以能源轉型為基礎，發展無碳再生能源搭配低碳燃氣發電為主軸，並逐步推動地熱、氫能等新能源利用。另「再生能源發展條例」已於今年6月修正公布，重點包括：配合國際風電技術發展，擴大離岸風電設置範圍可至海域空間；增訂地熱專章，明確地熱開發行政程序。

此外，經濟部今年7月公告指定氫燃料為能源，預計今年底建置我國第一座移動式加氫站。在穩定供水部分，水資源建設是國家持續發展之關鍵基礎建設；為落實水資源彈性調度及備援，經濟部已將海水淡化納入「台灣各區水資源經理基本計畫」，並鼓勵業者使用再生水，提出多項優惠措施，如再生水使用量不計徵耗水費等。

至於人才問題，國發會強調已針對人口及移民政策進行整體規劃，從「強化延攬外國專業人才」、「擴大吸引及留用僑外生」以及「研議留用外國中階技術人力」三面向推動各項攬才及留才措施，也獲一定成果。