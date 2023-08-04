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努力工作「五年僅加薪5000元」 外媒25分鐘影片道盡台灣年輕人低薪又高物價困境

聯合新聞網／ 綜合報導
新加坡媒體製作25分鐘專題報導台灣年輕人低薪問題，引發國內外網友關注。示意圖，非新聞當事者。（本報系資料庫）
新加坡媒體製作25分鐘專題報導台灣年輕人低薪問題，引發國內外網友關注。示意圖，非新聞當事者。（本報系資料庫）

年輕時總會對未來有著諸多想像，夢想做著自己喜歡的工作，領著足夠的薪水，在對的時間結婚、生小孩，似乎一切都能照自己安排的人生軌跡運作，不過有多少人步入社會後能過著這種令人嚮往的生活呢？新加坡亞洲新聞台《CNA》在YouTube發布了一則「深陷低薪資困境，台灣年輕的畢業生如何面對高成本時代」的專題報導，探討台灣的低薪問題，引發國外及國內民眾熱烈關注，7月28日上傳截至今日已累積61萬人觀看。

影片中提到台灣年輕的畢業生在出社會後面臨到薪資成長緩慢、生活成本昂貴、人才不被重用等問題，他們大多需要身兼多職才能負擔基本的生活所需，且不只剛入行的新鮮人，其中也訪問了一位畢業多年有4、5年工作經驗的年輕人，為了提高薪資她不斷學習，希望增強自身技能以提升工作能力，不過成效卻不大，五年間僅增加了5000元。

但問題也不僅止於低薪，據影片表示，台灣薪資在10年間成長了24%，主要原因在於通貨膨脹。「你讀完大學去工作領的薪水，還不如我當時讀完高中的薪水」，許多老一輩的人會這樣對年輕人說，然而事實是在他們活躍的1980年代是薪資成長的黃金時期，影片說明因為通貨膨脹的緣故，「2012年的薪水，可以買1097杯珍奶；到2022年的薪水，只可以買 853杯珍奶」，因此儘管台灣獲得大學學位的比例高，但經濟狀況仍不比上一代。

有網友便在PTT分享這則報導，並諷刺表示「這些接受訪問的，一定是自己不努力，不然就是缺乏台灣價值的人演的」。貼文一出，引發許多網友熱烈討論，「低薪地獄」、「哇勒，通貨膨脹！錢變小了，慘慘慘」、「低薪、高工時，悲鳴」、「物價上漲n倍，薪水拉高是有屁用喔」、「房價物價大漲，連電費都漲」、「不是低薪，是做功德」、「台灣先天條件比星國好還大，但是混的更慘」。

此外，許多國外網友也在影片下方鼓勵台灣年輕人，「這些人實際上沒有一個在抱怨或放棄，而是在經濟困難的情況下盡了最大努力。希望台灣的每個人都過得更好」、「身為一個在台灣生活和工作已經9年了的外國人，你會愛上台灣人的樂觀。他們不抱怨，而是埋頭苦幹，努力改善自己的未來。台灣是一個非常適合生活和工作的國家」。

低薪 通貨膨脹

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