包租代管4.0啟動 新增兩亮點鼓勵長者換居

內政部今（2）日舉辦「社會住宅包租代管第4期計畫」啟動記者會，林右昌表示，除延續前期既有的「3稅減免、3費補助、3年服務」等優惠措施外，第4期計畫將擴大新增辦理戶數至8萬戶，並再升級兩大亮點，包括「放寬長者跨縣市換居」及「放寬長者私宅換公宅服務」，以鼓勵長者改變較好的居住行動環境並減輕生活負擔。

3年再媒合8萬戶，提供房東房客永續租賃服務

林右昌指出，各項居住政策能順利推動，感謝蔡總統及行政院陳院長全力支持，社宅政策是重要而長期的社會投資，其中社會住宅包租代管計畫，藉由中央補助地方政府委託民間租賃業者，以及補助國家住都中心委託6都租賃服務業公會，包租代管民間私人住宅做為社會住宅使用，發揮社會住宅散居的效果。本政策自106年底推動，經過中央及地方的攜手努力，截至今(112)年7月底，已累計媒合7萬5,854戶;未來4.0版將提升量能，以每季7,000戶為目標，期盼持續透過公私協力，以3年的時間攜手達到新增8萬戶的目標，並提供房東與房客永續的包租代管服務。

2大亮點鼓勵長者換居服務

林右昌表示，政府相當重視長者需求，由於居住在沒有電梯老公寓的長者，缺少無障礙設施，導致外出行動不便，因此第3期計畫就推動長者換居專案。今日啟動的第4期計畫，更進一步優化專案，讓加入社宅包租代管長者換居可跨縣市服務，並特別邀請金馬獎影后陳淑芳女士擔任宣傳大使，鼓勵長者及身障者踴躍申請，將無電梯公寓換居至電梯住宅、無障礙設施完善的公寓，或選擇申請入住由政府直接興建社會住宅，透過改變居住環境，減輕生活及行動負擔，進而提升生活品質。

加入包租代管，減稅更解決租賃繁瑣問題

林右昌表示，房屋出租常面臨租賃事務繁瑣、房客反饋多樣性及出租管理不易等問題，鼓勵房東將房屋加入社會住宅包租代管，把出租房屋的管理問題交由專業的業者處理，不僅省去麻煩還可減免稅賦，房客也可減輕生活壓力，用低於市場行情的價格安心租屋，政府也兼具照顧社會責任，共同創造與房客及房東三贏局面。

今日出席記者會的貴賓，行政院長陳建仁、行政院發言人林子倫、內政部長林右昌、內政部次長花敬群、營建署長吳欣修、國家住都中心執行長黃景茂、租賃住宅服務商業同業公會代表、計畫得標業者及陳淑芳女士共同參與，並由四把椅子劇團以創意活潑的方式，展演換居專案所帶來的生活品質提升成果。