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《數位信任治理生態》論壇 鄭文燦演講並體驗AI

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
資策會倡議的《數位信任治理生態》論壇，行政院副院長鄭文燦（前排左五），進行「打造以信任為根基的台灣社會」專題演講，分享政策面的觀點及作法，資策會董事長李世光（前排左四）、資策會執行長卓政宏（前排右五）出席，並邀請產官學研界專家以不同的角度分析及交流多元的觀點。記者曾學仁／攝影
資策會倡議的《數位信任治理生態》論壇，行政院副院長鄭文燦（前排左五），進行「打造以信任為根基的台灣社會」專題演講，分享政策面的觀點及作法，資策會董事長李世光（前排左四）、資策會執行長卓政宏（前排右五）出席，並邀請產官學研界專家以不同的角度分析及交流多元的觀點。記者曾學仁／攝影

數位科技的時代，不論是生成式AI、個人資料，甚至是各種公開資訊，讓彼此的數位足跡、互動日漸頻繁，如何在數位發展及應用的同時，兼顧數位環境的安全，是全球最關注的議題之一。為此，資策會將從「數位信任」出發，今天在華南銀行國際會議中心舉辦《數位信任治理生態》論壇，將邀請產官學研界專家以不同的角度分析及交流多元的觀點。

這場由資策會倡議的《數位信任治理生態》論壇，特別邀請行政院副院長鄭文燦蒞臨，進行「打造以信任為根基的台灣社會」專題演講，分享政策面的觀點及作法。資策會執行長卓政宏亦以「數位信任 引領前行」為核心概念，為接下來兩場專家座談引言。第一場專家座談主題為「引導．引玉：建構安全、合規、友善的數位基礎環境」，聚焦於法規、人才等環境建構的議題；第二場專家座談則是從產業需求的角度切入，以「引領．引路：打造可靠、負責、信任的數位產業生態」為主題，與專家共同探討如何在信任的基礎下，共創數位產業生態系。

資策會倡議的《數位信任治理生態》論壇，行政院副院長鄭文燦（前左），進行「打造以信任為根基的台灣社會」專題演講，分享政策面的觀點及作法，並體驗AI科技。記者曾學仁／攝影
資策會倡議的《數位信任治理生態》論壇，行政院副院長鄭文燦（前左），進行「打造以信任為根基的台灣社會」專題演講，分享政策面的觀點及作法，並體驗AI科技。記者曾學仁／攝影
資策會倡議的《數位信任治理生態》論壇，行政院副院長鄭文燦（中），進行「打造以信任為根基的台灣社會」專題演講，分享政策面的觀點及作法，資策會董事長李世光（左四）、資策會執行長卓政宏（右四）出席，並邀請產官學研界專家以不同的角度分析及交流多元的觀點。記者曾學仁／攝影
資策會倡議的《數位信任治理生態》論壇，行政院副院長鄭文燦（中），進行「打造以信任為根基的台灣社會」專題演講，分享政策面的觀點及作法，資策會董事長李世光（左四）、資策會執行長卓政宏（右四）出席，並邀請產官學研界專家以不同的角度分析及交流多元的觀點。記者曾學仁／攝影
資策會倡議的《數位信任治理生態》論壇，行政院副院長鄭文燦（中），進行「打造以信任為根基的台灣社會」專題演講，分享政策面的觀點及作法，資策會董事長李世光（左二）、資策會執行長卓政宏（右二）出席，並邀請產官學研界專家以不同的角度分析及交流多元的觀點。記者曾學仁／攝影
資策會倡議的《數位信任治理生態》論壇，行政院副院長鄭文燦（中），進行「打造以信任為根基的台灣社會」專題演講，分享政策面的觀點及作法，資策會董事長李世光（左二）、資策會執行長卓政宏（右二）出席，並邀請產官學研界專家以不同的角度分析及交流多元的觀點。記者曾學仁／攝影

AI 資策會 鄭文燦

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