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「新青年安心成家房貸」可以申請了！ 該方案「有三點」須注意

聯合新聞網／ 廖國甫
房市示意圖。永慶房產集團提供
房市示意圖。永慶房產集團提供

八大公股行庫承辦的青安升級版「新·青年安心成家房貸」專案

額度：從目前800萬提高到1000萬

寬限期：從3年再延長到5年

貸款期限：30年再拉長到最高40年

更重要的是：

利率：由目前2.025%再減1碼變1.775%；比地板價公教人員的2.06%再更俗啦

申請資格：本人配偶未成年子女名下無房子，始符合條件

該方案

不溯及既往

不適用轉貸戶，等於僅適用新貸戶

該政策優惠為期三年，三年後利率回歸2.15%（假設沒升息）

2023年8月1日起上路，為期三年到2026年7月31日止

回頭看這第二季，每次仲介朋友約見面談，去等簽約，失敗沒成的機率降低很多。

主要是平均地權上路，二戶限貸七成等，確實屋主心態比較鬆動，沒有像兩年前這麼貪婪，堅持一定要賺多少才放。

買方只要敢出價，基本上就有機會，老實說趁這波撿便宜，還有政府利率補貼助陣，對首購族真的是入手好時機的大福音！

◎本文內容已獲 廖國甫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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