小心！簡訊詐騙 台水公司呼籲民眾勿上當
小心！簡訊詐騙。台灣自來水公司今（31）日表示，有關用戶指出收到水費欠繳停水簡訊，內容指稱用戶的水費已經欠費，並要求回復1或前往該網站繳費，否則今晚12點將停水。台灣自來水公司特此澄清這是一則「詐騙簡訊」，並非由台水公司發出。
台水公司呼籲民眾千萬不要點擊該短網址「iosetc.top」或向發訊人提供任何個人訊息或資料。
如果民眾有任何問題或疑慮，請至台水公司官網(https://www.water.gov.tw/)、依水單上服務電話洽詢或電洽本公司客服1910專線。
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