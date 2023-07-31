快訊

麗寶賽車場「絕影賽道日」騎士撞護欄死亡 主辦單位最新回應

立院三讀通過「性別工作平等法」 雇主性騷擾最重罰100萬元

不讓謝衣鳯難做人 彰縣議長謝典林說話了： 未來兄弟爬山各自努力

小心！簡訊詐騙 台水公司呼籲民眾勿上當

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
小心！簡訊詐騙。台灣自來水公司今（31）日表示，有關用戶指出收到水費欠繳停水簡訊，內容指稱用戶的水費已經欠費，並要求回復1或前往該網站繳費，否則今晚12點將停水。台灣自來水公司特此澄清這是一則「詐騙簡訊」，並非由台水公司發出。圖／台水公司提供
小心！簡訊詐騙。台灣自來水公司今（31）日表示，有關用戶指出收到水費欠繳停水簡訊，內容指稱用戶的水費已經欠費，並要求回復1或前往該網站繳費，否則今晚12點將停水。台灣自來水公司特此澄清這是一則「詐騙簡訊」，並非由台水公司發出。圖／台水公司提供

小心！簡訊詐騙。台灣自來水公司今（31）日表示，有關用戶指出收到水費欠繳停水簡訊，內容指稱用戶的水費已經欠費，並要求回復1或前往該網站繳費，否則今晚12點將停水。台灣自來水公司特此澄清這是一則「詐騙簡訊」，並非由台水公司發出。

台水公司呼籲民眾千萬不要點擊該短網址「iosetc.top」或向發訊人提供任何個人訊息或資料。

如果民眾有任何問題或疑慮，請至台水公司官網(https://www.water.gov.tw/)、依水單上服務電話洽詢或電洽本公司客服1910專線。

台水 停水

延伸閱讀

桃園這區將停水11天 停水時間地點一次看

基隆暖暖水質變差？台水：仍符合飲用標準

桃園管線施工 7月3日停水10小時、影響5393戶

記得儲水！桃園市桃園區7月3日停水10小時、影響5393戶

相關新聞

智利銅礦產量持續下滑 法人：未來銅礦供給恐將失衡

受到智利銅礦產量持續下降的影響，使得上周五（28日）的銅價反彈回升，其中CME銅價上漲1.32%、收在392.65 ，L...

國際原油已連續五周上漲 街口投信：國際資金重新提振市場樂觀情緒

美國第2季國內生產總值(GDP)增長超過市場的預期且數據顯示通膨降溫，支撐聯準會對於美國經濟實現『軟著陸』的觀點；街口投...

柯文哲批前瞻軌道執行率5.3%？ 國發會：111年底已達96.95%

柯文哲之前批評前瞻建設是「錢沾」，而且指前瞻軌道目前執行率僅5.3%，國發會不但發新聞稿澄清，強調軌道建設都合乎程序，事...

電動車新局／傳統車廠轉型慢 新創公司太燒錢 台灣供應鏈商機浮現

電動車時代到來，然而，站在這個新時代的起點上，傳統汽車大廠卻不免顯得侷促，一方面想追上電動車新發展，另一方面卻又無法放棄傳統燃油車市。外貿協會董事長黃志芳近年走訪日本、歐洲、美國，積極帶領台灣汽車產業走進電動車市場，在他看來，汽車品牌廠規模太過龐大，要轉型並不容易，但傳統大廠若能另闢蹊徑，也許能走出全新電動車新局…

本周台股／台股周線由黑翻紅 AI主流方向仍不變 各科技大廠法說值得關注

台股上周震盪走高，上周五早盤下跌後急拉至平盤，終場上漲51點，指數收在1萬7292點。台股上周周線一反前一周收黑，迅速由黑翻紅，上漲262點 ，周線漲幅1.54 %，日均量3896億元。法人表示，台達電、環球晶、中光電、群創等科技大廠本周接連舉行法說會，對於下半年的產業前景看法，將成為市場關注焦點。...

台積先進製程注活水 特用氣體身價漲 台廠供應鏈翻身

護國神山台積電打造台灣為全球半導體先進製程重鎮，且全力扶植在地供應鏈，過去曾經歷慘賠，甚至一度還被台電催繳電費的廠商，這幾年起死回生。尤其是台積電推進先進製程動力愈強，愈為台灣特用化學品及特用電子級氣體注入活水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦