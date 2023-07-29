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向民營電廠求償34億元二審仍敗訴 台電：必要時提上訴

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
圖為台電示意圖。聯合報線資料照／記者石秀華攝影
圖為台電示意圖。聯合報線資料照／記者石秀華攝影

台電在2015年向和平及麥寮兩家獨立民營電廠業者請求2008年至2012年間涉及未調整資本費率的34億元損害賠償，昨（28）日台灣高等法院上訴二審判決台電敗訴。對於這起舊案，台電今（29）日表示遺憾，將在收到判決書後研議，必要時提出上訴，以維護公司權益。

台電說明，台電與民營電廠簽訂購售電合約，合約規定，燃氣機組燃料成本費率是以前一年度的台電天然氣牌價成本反映，燃煤機組則是以一年半前的燃煤成本反映。

2007年因天然氣價高漲，民營燃氣電廠因而要求改為即時反映燃料成本，燃煤電廠亦提出要求希望縮短燃料成本反映時間。

台電進一步說明，台電同意燃料費率調整機制，同時要求民營電廠修正資本費率，惟九家民營電廠透過協進會方式，達成聯合拒絕與台電修約調整資本費。

台電受有資本費差額之損害，因此於2015年針對九家民營電廠提起損害賠償請求，共計求償金額超過90億元。其中昨日判決出爐針對和平及麥寮電廠部分，約求償34億元。

台電補充，台電與民營電廠的購售電費率，包含容量費率和能量費率。容量費率反映電廠投資固定成本，主要為資本費率。能量費率反映變動成本，主要為燃料成本費率。

另一方面，台電指出，有關九家民營電廠間聯合行為拒絕與台電修約調整資本費，經公平交易委員會調查，確定民營電廠有違反公平法第14條第1項「事業不得為聯合行為」之規定，於2013年3月15日開罰九家民營電廠。電廠經過訴願及行政訴訟救濟，去年最高行政法院判決公平會勝訴確定。

台電 電廠

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