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政院建立軍、教年金制度監控機制 已完成首次定期檢討

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院今（28）日指出，為使軍、教人員退撫年金制度永續發展，已完成軍、教人員年金制度監控機制及第一次定期檢討。國防部及教育部依會議決議，分別將軍、教人員年金制度監控機制及首次定期檢討結果陳報行政院，經行政院函送考試院後，並經考試院同意會同建立年金制度監控機制。

行政院表示，依107年實施之軍公教退撫法律規定，行政院與考試院應會同建立軍、公、教年金制度監控機制；為一致處理，銓敘部於今年4月10日邀集國防部、教育部等機關召開建立「軍公教人員年金制度監控機制」研商會議，討論年金制度監控機制及定期檢討方式，並完成軍公教退撫法律所定第一次定期檢討。

依該次會議決議，年金監控機制包含「退撫基金財務定期精算結果」、「年金永續指數及永續指標燈號」、「退撫基金收、支情形及營運績效」、「退休（職、伍）人員調降所得節省退撫經費挹注退撫基金情形」、「配合112年初任公務（教育）人員個人專戶制退撫制度實施，政府編列預算撥補情形」以及「軍公教人員定期退撫給與給付金額調整情形」等6項監測指標，並完成首次檢討，考量現行教育人員退撫基金財務於一個世代30年內之財務風險仍須審慎關注評估，又軍職人員退撫基金支出金額仍逐年攀升，為使退撫基金永續、財務健全，建議現行年金改革措施繼續維持，之後每五年定期檢討。國防部及教育部依會議決議，分別將軍、教人員年金制度監控機制及首次定期檢討結果陳報行政院，經行政院函送考試院後，並經考試院同意會同建立年金制度監控機制。

行政院並表示，政府推動年金改革，採循序漸進方式進行，目前相關改革措施仍應持續進行，方可確保改革目標得予落實。又行政院與考試院會同建立軍、教人員年金制度監控機制後，國防部及教育部將據以辦理之後每5年1次之年金制度檢討，以使軍、教人員退撫制度永續發展，保障軍、教人員退撫給與權益。

年金改革 教育部 退撫基金

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