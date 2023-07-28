給付不足瀕臨破產！勞團：勞保年金改革 政院空轉

勞保基金去年潛藏負債近十二兆，恐於二○二八年破產，工鬥團體不滿勞保年金給付金額不足支應勞工退休生活所需，且政府對勞保年金改革毫無進度，昨天在行政院前舉行記者會，嗆聲行政院六年來沒動作，空轉、失職，沒幫勞工做事，更提出設基礎年金讓退休勞工有基本保障的訴求。

行政院發言人林子倫說，政府從二○二○年起持續撥補勞保基金，從二百億元提高四五○億元，疫後特別預算也增加三百億元挹注，明年規畫提撥一千億元，未來持續辦理；各界提到的勞保制度，會請勞動部持續蒐集溝通，在兼顧保障目的、公平性原則下通盤研議，尋求共識，保障勞工保險權益。

中華電信工會、全國批發零售業產業工會及數個縣市產業總工會等勞工團體昨到行政院門口舉辦記者會，高呼「勞工退休保障低、基礎年金要建立」等口號，

中華電信工會罷工小組召集人莊福凱表示，截至去年底，全國一五九萬領勞保年金的退休勞工，高達九十八萬、百分之六十一的人月領不到兩萬元，十七萬人、逾百分之十領不到一萬元；主計總處調查，二○二一年平均每人每月消費支出為兩萬三千餘元，等於多數勞工的老年給付不夠支應生活開銷，退休後可能須兼差賺錢，也造成長照或社會亂象。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪說，行政院長陳建仁曾任國家年金改革委員會召集人，應該要面對問題，盡快啟動勞保年金改革，總統參選人也應提出勞保年改政見，相信工鬥團體很快會到各參選人服務處嗆聲。

全國批發零售業產業工會理事長高維龍表示，去年底批發及零售業投保人數近一八三萬人，是統計行業人數中最多的族群，但平均投保薪資才三萬三一七七元，比全國平均的三萬三六一八元還低，希望政府設置基礎年金，讓勞工免於低薪、換工作影響年資，造成老年給付不足的問題。

雲林縣產業總工會秘書長吳嘉浤也說，雲林縣平均投保薪資只有三萬一二六三元，全國排名倒數第五，也因投保薪資低，老年給付也連帶偏低，再砍下去要怎麼過活？主張無論勞保年改怎麼改，都應該設立基礎年金。