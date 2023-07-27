台英深化貿易夥伴關係 啟動

繼台美經貿關係大突破後，台灣與英國經貿關係也出現進一步發展，行政院政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中與英國商業暨貿易部副部長何德森（Nigel Huddleston）於台北時間26日召開視訊會談，會中達成共識，雙方宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），並將以投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。

經貿辦指出，英國為世界第六大經濟體，自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係，除了延續歐盟對外貿易協定網絡，也透過各種途徑，與其主要貿易往來國家就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。迄今，英國已經與印度、泰國等國家展開「深化貿易夥伴關係」諮商工作，我國則是英國第三位ETP諮商國家。

台英宣布啟動「深化貿易夥伴關係」，英國在台辦事處指出，ETP將建立在年度經貿對話會議長期合作基礎上，以雙邊投資、數位貿易，以及能源與淨零碳排的無法律效力合作備忘錄作為基礎；雙方將適時讓產業界參與「深化貿易夥伴關係」。

英國在台辦事處表示，何德森與鄧振中談話，確認展開ETP官方層級會談；何德森也將於今年稍晚與經濟部次長陳正祺共同主持第26屆經貿對話會議。

經貿辦提到，台英雙方規劃，將儘速先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。在投資領域方面，雙方是為共同建立公平競爭的投資環境；能源領域合作應對氣候變遷與推動去碳化；數位貿易領域共同提升可信賴的資料流動與保護。

2022年底於台灣舉行的經貿對話會議中，雙方討論金融科技、食品飲料和藥品等領域的貿易障礙。今年將在倫敦舉行，希望助更多英國企業對台出口和投資。