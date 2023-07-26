台經院下修GDP至1.66%

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北報導

台經院昨（25）日公布2023年全年經濟成長率最新預測，考量到上半年經濟不如預期，下半年也受到物價及薪資調高、美中貿易戰、去化庫存及聖嬰現象四隻「黑天鵝」干預，全年GDP下修至1.66%，但強調是「中用不中看」，台經院景氣預測中心主任孫明德形容，比起前兩年經濟成長6%的空包彈，今年經濟因內需表現好，民眾整體感受應較佳。

據台經院於今年4月預測，2023年GDP成長率為2.31%，本次預測下修0.65個百分點，達到1.66%，全年力拚「保2」。

台經院景氣預測中心主任孫明德報告，美國、日本經濟成長率上修；歐洲受到俄烏戰爭惡化，中國大陸因復甦緩慢而被下修。台灣貿易受到外在因素，6月出口衰退23.3%；另一方面，廠商備料及資本設備購置走弱，加上國際原物料價格下滑，進口減幅達29.9%，仍保持貿易順差。

內需方面，疫後消費人潮逐漸回流，零售、餐飲6月營收都呈現13.9%及34.7%的正成長力道。而在物價方面，主計總處統計的6月CPI下滑至1.75%，來到「2%通膨警戒線」以下；6月核心CPI卻是較5月上揚0.03個百分點，來到2.61%。

而在投資方面，廠商對於上半年景氣比較保守，投資不熱絡，但進入下半年，一堆廠商都在募資、籌資，下半年預估將會有大規模投資動作，上半年延遲投資計畫將於下半年出籠，興建廠辦可望成為國內營建業取代住宅的下一個主力。

台經院指出，6月營業氣候測驗點，製造業為87.96，較5月下滑1.16；服務業為99.36，上升0.17；營建業為95.77，年增2.30。孫明德總結，台灣過去經濟是「中看不中用」，今年預估是「中用不中看」，雖然數字不好看，民眾感受會比前幾年較佳。

針對極端天候，台經院長張建一補充說明，極端氣候會影響糧食供給，加上俄羅斯近期退出黑海穀物協議，預估會造成國際黃小玉價格波動，造成第二波全球通膨。

張建一說，台灣經濟在疫情期間異常地維持正成長墊高基期，所以高通膨、出口下修，導致全年經濟成長率預測下滑，但下半年仍舊會比上半年來得好。呈現逐季上揚。

台經院 通膨

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