富蘭克林投顧：7月平衡型基金持穩 美元回落助推新興當地貨幣債

隨美國通膨持續降溫，投資人期待聯準會升息週期即將進入尾聲，加上AI浪潮持續延燒、金融股財報表現亮眼，7月以來股債齊揚，總計7月以來，台灣金管會證期局核備的978檔境外基金(股、債均含)平均上漲2.71%，其中，701檔股票型基金平均上漲3.05%，260檔債券型基金平均上漲1.86%。

富蘭克林證券投顧表示，7月最後一周除關注主要央行利率會議外，還需留意多家重量級企業公佈財報，根據Factset 7月21日資料，史坦普500企業第2季營收和獲利預估將分別下滑0.3%和9%，後者甚至是2020年第2季以來最大降幅且連三季負成長，由於市場已預先反應獲利衰退的悲觀預期，下半年財測展望將牽動股市走勢，風險性資產不確定性增加，投資人可藉由債券及平衡型基金，以債息和股利雙收益為核心。

(1)核心配置：首選美國穩定月收益平衡型基金，爭取多元收益並網羅類股輪動契機；

(2)債息收益：建議透過精選收益複合債券型基金及美元短期票券型基金，兼顧債息收益並分散投組波動風險；

(3)股票：短線漲多的風險性資產正面臨企業財報的考驗，建議採取逢震盪擇優布局或以定期定額方式介入，看好數位轉型(同時涵蓋雲端平台、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、AI、5G六大主軸的科技產業型基金)、脫碳轉型(氣候變遷/基礎建設)及經濟轉型(亞洲小型股/印度/日本)三大商機。

7月以來在生成式AI題材持續延燒下，台灣的相關概念股表現亮眼，連帶提振台股基金表現居冠，漲幅達10.16%，而美股、美國中小型股基金則仍震盪走高態勢，分別上漲3.34%、3.45%；除了與AI題材，企業財報表現穩健，多項數據也顯示美國通膨壓力減輕，投資人指望聯準會在7月再次升息後便停止升息週期，均有助提振美股。

以類股看，能源基金上漲7.5%，表現居前，因沙國宣布將7月份每日減產100萬桶石油的政策延長至8月，與此同時，俄羅斯亦宣布8月將自願每日減少石油出口50萬桶，助推油價走揚；7月來金融股基金上漲6.37%，美國六大銀行中僅高盛財報表現較差，其餘五家的營收和獲利均優於預期，此外，一些地區性銀行的財報也表現亮眼，一掃先前銀行業危機的陰霾，帶動金融股走出落後補漲行情。

富蘭克林證券投顧表示，市場對生成式AI題材的關注程度繼續保持熱烈，多家美國科技巨頭正積極將AI融入新產品或服務中，一旦這些產品或服務開發成功，可望進一步提升科技股的獲利表現，除此之外，若聯準會決定7月是最後一次升息，儘管接下來可能不會很快就開始降息，但至少移除了一項市場重大疑慮，有利美股中長期表現。

如果投資人對近期漲高的美股保有疑慮，也可考慮科技股成分較高的台股和韓股，兩個股市均屬於新興市場股市，此外，新興市場國家還可望受益於通膨壓力放緩而減輕升息壓力，甚至可望降息或已經開始降息，前景可期，特別是以印台韓中為主的亞洲小型股市場最值得投資人留意。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，企業、政府、醫療保健提供商正在學習如何利用技術創新來更加了解客戶、業務流程、患者，並從根本上改變這些的企業、產業實際運作和提供醫療照護的方式。該基金也在人工智慧(AI)、雲端運算、金融科技、數位媒體轉型、能源轉型、物聯網(IoT)、生命科學等領域尋找新的機會，相信數位轉型是一個價值數兆美元的投資機會，它將讓越來越多企業能利用軟體和數據來更加瞭解客戶和業務流程，並利用各種技術來從根本上改善營運方式。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，全球低利率環境也將降低資金成本壓力，更有助小型企業營運前景。

受惠於美國通膨壓力減輕，聯準會升息週期可望接近尾聲，在此預期下，美元指數一度跌破100大關，加上投資人也期待部分新興國家即將降息，激勵新興當地貨幣債基金領漲3.14%，與此同時，在整體市場情緒回升下，股債同漲也幫助美國和環球平衡型基金分別上漲2.36%、2.32%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，現今通膨風險已更趨平衡，不過，預期成熟國家央行今年仍將維持限制性貨幣政策，看好評價面已改善且殖利率極具吸引力的債券市場，並搭配在股票市場中挑選優質標的，透過高債息、高股利與混合型資產的權利金收益打造全天候的收益投資策略。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽(Sonal Desai)表示，固定收益市場展現10年來未見的收益機會，最看好投資級債，隨著升息近尾聲，是時候可略為拉長持債存續期間，預期美國經濟將僅短暫的經歷輕微衰退，美國非投資級債違約率雖然可能提高，不過高殖利率預期將可彌補潛在違約損失，藉由精選持債，仍能找到不錯的機會。