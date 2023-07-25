鄧振中：局已經布的很好 加入CPTPP還是有機會

有關我國申請加入CPTPP，行政院政務委員鄧振中今（25）日指出，目前「局已經布的蠻好」，對於台灣加入還是很有機會，但這前提是需要搶先在中國大陸入會前。

鄧振中今日接受資深媒體人周玉蔻「新聞放鞭炮」節目專訪，節目中談及有關我加入CPTPP的議題，鄧振中表示，CPTPP的局已經布的滿好的，他並不任同前台北市長柯文哲先前提到的日本稱台灣加入沒希望的說法。

鄧振中說，就自己接觸日本的狀況，沒有人不支持台灣加入。台灣加入加入大型組織會有很多困難，但台灣不是沒有克服困難能力，最為人津津樂道就是加入WTO，如今現在的情況比當年更好，台灣不要洩氣、加入CPTPP機會很大，不過對於具體加入時間現在仍無法確定。

周玉蔻提問，假設換成國民黨執政，是否會增加進入機會？鄧振中說，就算兩岸關係好，中國大陸也不會讓台灣加入，兩岸關係好與不好對於台灣參加國際活動沒有差異。他說，以自己投入經貿40多年經驗，這個假設不存在，他更舉例，亞洲還有RCEP（區域全面經濟夥伴協定），該組織成立之前，兩岸關係很好，但台灣提出申請還是沒有辦法加入。中國大陸的策略就是不讓台灣進去，所以台灣要靠自己努力，WTO就是如此，當時考量農業比較弱，開放項目也很大，就準備1,000億幫助農民。

至於甚麼時間前有可能加入？鄧振中僅說，假如中國大陸先入會，我們就完全沒有機會，而且中國大陸對外有兩個說法，一是說他們市場大，但其實不見得會公平開放；另一個理由是說自己正在開放。會用這兩個理由持續說服其他入會國，所以台灣無論如何要在這之前加入。

周玉蔻也追問，若是反之台灣先入會是否能阻擋中國大陸，畢竟CPTPP是共識決？鄧振中說，要看中國大陸條件，如果是徹徹底底執行市場經濟，公平對待外國企業，台灣沒有理由反對；如果表面講市場經濟政府卻很多干預，或是當外國企業進入，卻用不正當方法排擠企業，可能就不會希望他們參加。有些國家認為中國大陸可以參加是蠻重要的事，想把中國大陸帶入國際體系，但現在的問題就是大家要中國大陸可以遵守規則，說話要算話，當時參加WTO就很多沒做到，才有後來的美中貿易戰，大家給中國大陸市場但它付出不是相對的。

鄧振中也提到，加入CPTPP的要求很多國家主張兩件事，首先，是能不能體制遵守高標準，另外是過去執行上是否有好記錄、有沒有前科、是不是好學生。會認為台灣還是很有機會的，就是台灣願意遵守高標準，跟美國簽署的貿易協定就可以證明，這兩個條件台灣都很紮實可以證明給世界各國看。至於中國大陸的政治反應不要緊，畢竟大家要面對，一步步爭取，世界上明理的國家很多，還是有希望。