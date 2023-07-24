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6月工業、製造業生產指數「連13黑」 上半年衰退近二成
經濟部統計處今（24）日公布6月工業生產及製造業生產統計，6月工業生產指數為83.86，年減16.6％，製造業生產指數為83.03，年減17.1%；兩者均為「連13黑」。
經濟部本次也同步公布第2季及上半年工業生產及製造業生產統計。第2季工業生產指數為81.86，年減18.2％、製造業生產指數為81.13，年減18.9%；兩者減幅為2009年第2季以來最大減幅。
今年上半年工業生產指數為82.15，年減17.5％、製造業生產指數為81.59，年減18.2%；兩者為2010年同期以來最大減幅。
統計處預估，7月製造業生產指數為82.95至86.95，年減17.0%至年減13.0%。
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