發電備轉容量不足 藍籲修改能源政策

「721斷氣事件凸顯依靠天然氣發電恐會造成缺電，民進黨需調整能源政策！」國民黨立委吳怡玎24日在記者會表示，721二接斷氣當晚，備轉容量僅剩3%，台電應恢復使用核電廠。立委賴士葆則說，台電重複計算備轉容量，電沒有外界想像的多，不能再繼續推動錯誤能源政策。對此，台電也曾表示，應加速興建三接，才不會缺電。

備轉電量沒那麼多

台中天然氣接收站21日晚間因廠區內安全儀控系統故障，造成天然氣生產線作業中斷，緊急搶修3小時後才修復。吳怡玎24日表示，在事件發生前，台灣能源備轉電量還有13%，結果發生後就只剩下3%，然後台電半夜又發新聞稿說，調度水力、大林6號機組與核電，讓備轉容量回到15%，令人起疑。

「台電調度的全是舊有的發電！」吳怡玎說，台電的說法形同重複計算備轉容量，因為這些電廠已經備計算在備轉容量內，不會因為一時的調度發電就增加這麼多，因此她希望台電能給出聲明。而且台電在斷電前還曾發臉書文，說我國用電備轉高達8到10%，結果721當天就破功，僅剩3到4.6%。

依賴天然氣危險

賴士葆則強調，台電與經濟部在玩數字遊戲，現在問題是備轉容量不夠，王美花是卻說要趕快蓋三接，而且在備轉容量這麼小的狀況下，還要再蓋需要進口的天然氣，且天然氣只能維持7到11天的存量，若遇到解放軍封鎖該怎麼辦？民進黨政府依賴天然氣的能源政策就是錯誤的，應該儘速調整，降低對天然氣的依賴。

賴士葆還說，台電曾承諾要針對721斷氣提出檢討報告，他們會持續監督，不讓這件事船過水無痕。吳怡玎表示，這次出問題是的安全系統，解決方法應該是建立好的備用系統，就像車子輪胎破了，應該買備胎而非再買一台新車，呼籲台電應設法增加發電備轉容量。

政院盼完成三接

針對721斷氣事件，台電後續回應表示，事件發生當下緊急通知台電大潭電廠減少用氣，當時備轉容量率為10%以上，台電透過水力、抽蓄等備轉機組及快速調度策略，足夠因應突發事件發生，供電安全無虞。

行政院副院長鄭文燦受訪時則說，目前綠能發電已經比核能還要多，目前國內發電仍以燃氣及燃煤為主，以目前中氣北送的設計上，目前接收站儲槽使用率都超負載大概115%左右，所以三接勢必要更快的速度來完成，讓三接可以供應北部地區的天然氣，也能夠讓大潭電廠使用三接的天然氣。

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