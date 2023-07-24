快訊

衣服裡面多一個「小圈圈掛繩」掛衣架？ 內行曝真實用途

杜蘇芮具致災性 彭啟明：中南部「這天」有較高機會颱風假

陸中學體育館屋頂坍塌致11死 網傳官方阻擋家長認屍

發電備轉容量不足 藍籲修改能源政策

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨24日批評，721斷氣事件凸顯台灣依靠天然氣的危險，應儘速調整能源配比。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨24日批評，721斷氣事件凸顯台灣依靠天然氣的危險，應儘速調整能源配比。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「721斷氣事件凸顯依靠天然氣發電恐會造成缺電，民進黨需調整能源政策！」國民黨立委吳怡玎24日在記者會表示，721二接斷氣當晚，備轉容量僅剩3%，台電應恢復使用核電廠。立委賴士葆則說，台電重複計算備轉容量，電沒有外界想像的多，不能再繼續推動錯誤能源政策。對此，台電也曾表示，應加速興建三接，才不會缺電。

備轉電量沒那麼多

台中天然氣接收站21日晚間因廠區內安全儀控系統故障，造成天然氣生產線作業中斷，緊急搶修3小時後才修復。吳怡玎24日表示，在事件發生前，台灣能源備轉電量還有13%，結果發生後就只剩下3%，然後台電半夜又發新聞稿說，調度水力、大林6號機組與核電，讓備轉容量回到15%，令人起疑。

「台電調度的全是舊有的發電！」吳怡玎說，台電的說法形同重複計算備轉容量，因為這些電廠已經備計算在備轉容量內，不會因為一時的調度發電就增加這麼多，因此她希望台電能給出聲明。而且台電在斷電前還曾發臉書文，說我國用電備轉高達8到10%，結果721當天就破功，僅剩3到4.6%。

依賴天然氣危險

賴士葆則強調，台電與經濟部在玩數字遊戲，現在問題是備轉容量不夠，王美花是卻說要趕快蓋三接，而且在備轉容量這麼小的狀況下，還要再蓋需要進口的天然氣，且天然氣只能維持7到11天的存量，若遇到解放軍封鎖該怎麼辦？民進黨政府依賴天然氣的能源政策就是錯誤的，應該儘速調整，降低對天然氣的依賴。

賴士葆還說，台電曾承諾要針對721斷氣提出檢討報告，他們會持續監督，不讓這件事船過水無痕。吳怡玎表示，這次出問題是的安全系統，解決方法應該是建立好的備用系統，就像車子輪胎破了，應該買備胎而非再買一台新車，呼籲台電應設法增加發電備轉容量。

政院盼完成三接

針對721斷氣事件，台電後續回應表示，事件發生當下緊急通知台電大潭電廠減少用氣，當時備轉容量率為10%以上，台電透過水力、抽蓄等備轉機組及快速調度策略，足夠因應突發事件發生，供電安全無虞。

行政院副院長鄭文燦受訪時則說，目前綠能發電已經比核能還要多，目前國內發電仍以燃氣及燃煤為主，以目前中氣北送的設計上，目前接收站儲槽使用率都超負載大概115%左右，所以三接勢必要更快的速度來完成，讓三接可以供應北部地區的天然氣，也能夠讓大潭電廠使用三接的天然氣。

【更多精采內容，詳見

台電 三接

延伸閱讀

賴清德「走入白宮」惹議 賴士葆：若當選總統讓人不寒而慄

賴清德「走入白宮」惹議 賴士葆：對美關係非唯一

民調稱侯友宜回穩郭台銘跌破10% 賴士葆：國民黨缺團結

侯友宜民調起不來 沈富雄批「他」寵愛過頭：寵子不孝

相關新聞

台美21世紀貿易倡議 一小時內通過初審

立法院經濟委員會今（24）日進行「台美21世紀貿易倡議」首批協定聯席審查，其中討論主案無異議通過。在野黨會中提出九項附帶...

助企業購綠電 王美花：規劃信保機制近期公布

企業綠電需求增加，台灣離岸風電進入區塊開發階段，走向以簽訂合約售電給國內企業為主。經濟部長王美花表示，政府除了持續加快再...

蔡總統接見世總回國訪問團 盼與台商攜手讓台灣成為國際重要產業據點

蔡總統今（24）日接見「世界台灣商會聯合總會第29屆回國訪問暨投資考察團」時表示，政府持續改善經商投資環境，帶領台灣穩健...

無薪假總人數破萬 製造業佔8成

勞動部今天公布最新減班休息人數，在較上期增660人，共達1萬575人，其中製造業就佔8成，各業別中以金屬機電業工業佔多數...

發電備轉容量不足 藍籲修改能源政策

「721斷氣事件凸顯依靠天然氣發電恐會造成缺電，民進黨需調整能源政策！」國民黨立委吳怡玎24日在記者會表示，721二接斷氣當晚，備轉容量僅剩3%，台電應恢復使用核電廠。立委賴士葆則說，…

今年 GDP 難「保2」 王美花：我們看法還是不變

中研院經濟研究所對於今年經濟成長率最新預測，應該也是難「保2」。經濟部長王美花今（24）日受訪說，受到國際情勢影響，各國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦