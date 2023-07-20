6月僑外投資642億元 創今年單月新高

經濟部投審會統計，6月僑外來台投資金額共 21億 4,188萬美元(約新臺幣642億5,640萬元)，創今年以來單月新高。

投審會表示，主要是台灣星展銀行整併花旗銀行消金業務，核准新加坡商星展銀行增資台灣星展銀行。

累計上半年僑外資投資件數共1,122件、年增 0.54%；投資金額共64億 1,548萬 8,000美元、年減26.97%。主要受去年 6月核准丹麥商以新台幣 871億 8,630萬 8,181元貸款投資沃大彰化西南離岸風電，以及澳洲商斥資10億 5,000萬美元投資好市多，從事賣場及物流中心業務等大型投資案，墊高比較基期的緣故。

陸資來台投資方面，今年前6月核准陸資來台投資件數共 14件，年減51.72%；投(增)資金額計 1665萬 5000美元(約新臺幣4億9,965萬元)，年減2.23%。

累計自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，核准陸資來臺投資件數為1,570件，核准投(增)資金額計美金25億8,291萬元(折合新臺幣774億8,730萬元)。

此外，對外投資部分，累計上半年對外投資件數為249件，年減2.73%；投(增)資金額89億 6,968萬 1,000美元，年增112.78%。

投審會表示，主要因核准台積電（2330）以35億美元增資美國亞利桑那州廠，以及國巨（2327）以7億 2,300萬歐元間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國HUDSON HOLDCO FRANCE 股權。

對新南向國家投資方面，上半年核准件數為90件，年增30.43%，投(增)資金額 21億 2,571萬美元(約新臺幣637億7,130萬元)，年增2.94%；其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

對中國大陸投資方面，上半年核准178件，年減 6.81%；核准投(增)資金額共 19億 1,021萬 9,000美元(約臺幣573億657萬元)，年增6.38%。