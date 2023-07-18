大潭8號發電順利 台電：「大暑」當周加入發電行列

台灣每年7月、8月底為用電高峰，外界頻頻示警今年會出現缺電危機，對此台電拍胸脯，桃園大潭電廠8號機將於用電高峰前夕上線。台電今（18）日表示，8號機兩部機組均已達到滿載發電，預計「大暑」（7月23日）當周將會加入發電行列。

台電表示，大潭8號機分為兩部氣渦輪機（GT）帶動一部汽輪機（ST），而第一台氣渦輪機已經35萬瓩、滿載發電；第二台氣渦輪機昨日也已滿載發電；剩餘就要看汽輪機的進程，接下來只要滿足連續96小時滿載，就可以投入商轉。

台電說，先前預估大潭8號機會在7月底、8月初完全發電，按照現在預估，有望在「大暑」當周正式投入供電行列。

至於台電財務狀況，台電新就任發言人蔡志孟表示，目前1到5月虧損946億元，6月財務要等到台電董事會同意才會對外公布，但預估還是會出現虧損，按先前每月平均虧損約200億元左右，6月虧損應也會接近。

而夏月電價是否有助於台電虧損改善？蔡志孟說，民生用電抄表是每二個月一次，所以要等到7、8月才會慢慢顯示；高壓用電則是6月已經適用夏月電價，對於營收有一定挹注。

但他說，台電是否虧損還是要看燃料成本，目前看下來下跌幅度沒有那麼大，所以至少要二、三個月後，等到所有用戶都適用夏月電價之後，或許才會把整個收入提高，如果再加上燃料成本下跌，那就可以朝向不要虧那麼多的方向，今年目標全年是希望虧損可以降至2,000億元。