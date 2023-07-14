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求職看過來！ 7月起初次尋職青年就業最高可領4.5萬補貼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

勞動部指出，為鼓勵初次尋職青年及非典型就業青年積極求職並穩定工作，自今年7月起推動「初次尋職青年穩定就業計畫」，15歲至29歲青年未在學且連續90天以上未就業，在求職過程中可領取尋職津貼，穩定就業後還可以領取就業獎勵金，最高可領到4萬5千元。

勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，「初次尋職青年穩定就業計畫」將關注焦點放在初次尋職、超過3個月仍未就業以及部分工時加保青年，在尋職期間完成相關求職條件後可申請尋職津貼，減輕經濟壓力。尋職津貼共可申請3次，每滿30日可請領5,000元，最長90日，參與計畫的求職者在60日內找到工作，並符合相關就業條件(同一僱主)穩定就業滿30日、90日、180日，可分別申領5,000元、20,000元、10,000元就業獎勵，青年尋職及就業獎勵合併最高可以領取45,000元，桃竹苗地區初估預計會有1萬3千人受惠。

另外，林淑媛說，青年是國家的未來，亦是國家永續發展與社會創新與進步的動力來源。為協助青年順利就業，勞動部112年5月啟動「投資青年就業方案第2期」，針對「職涯發展」、「產業人才供需落差」、「高失業」、「低薪資」及「非典型就業」等5大議題提出相對應的對策為「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」，依照青年的需求及產業情勢，希望共同協助青年就業。如果青年在尋職過程中需要任何職涯錨定、履歷撰寫、面試技巧等幫助，非常歡迎到桃竹苗地區各就業中心或是位於新竹的賈桃樂學習主題館洽詢，現場提供一案到底、深度職涯諮詢等就業服務資源，並可以針對個人適合申請之就業獎勵金進行詳盡解說。

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