聽新聞
test
0:00 / 0:00
「新舊青年安心成家貸款差異」一圖比較看懂！ 6點申請內容必知
行政院於7/13通過「新青年安心成家貸款」專案，預計8月1日正式上路，新專案內容包括政府補助1碼（0.25個百分點），貸款利率降、貸款成數增加、款期限及寬限期延長。
新舊青年安心成家貸款比較內容如下：
新青年安心成家貸款內容
1.優惠對象：18歲以上，本人與配偶、未成年子女名下無自有住宅。
2.承辦機構：8大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀）
3.利率：1段式利率由2.055％→1.775％，2段式利率調整為前2年1.69％，第3年起1.99％。
4.貸款金額加，額度由800萬→1000萬。
5.還款期限拉長，由30年→40年，寬限期由3年→5年。
6.申辦期限預計由112年8月1日開始，為期3年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言