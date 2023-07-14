「新舊青年安心成家貸款差異」一圖比較看懂！ 6點申請內容必知

趕在7月16日「居住與司法正義」大遊行前，鴻海集團創辦人郭台銘日前痛批民進黨的房地產政策，尤其是都市更新與危老重建已失控，政府還放任建商坑殺地主，應以定型化契約保護地主。但此言論一出，不少業界人士認為，郭的種種論述邏輯很怪，看得出他不熟悉此議題，且議題設定與操作大有問題，不如喊喊年輕人買不起房的口號就好。...

2023-07-14 09:00