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「新舊青年安心成家貸款差異」一圖比較看懂！ 6點申請內容必知

聯合新聞網／ 僑馥建經
行政院7月13日拍板通過「新青年安心成家房貸」首購專案，首購族可享1.775％破盤價。示意圖。記者游智文／攝影
行政院7月13日拍板通過「新青年安心成家房貸」首購專案，首購族可享1.775％破盤價。示意圖。記者游智文／攝影

行政院於7/13通過「新青年安心成家貸款」專案，預計8月1日正式上路，新專案內容包括政府補助1碼（0.25個百分點），貸款利率降、貸款成數增加、款期限及寬限期延長。

新舊青年安心成家貸款比較內容如下：

新青年安心成家貸款內容

1.優惠對象：18歲以上，本人與配偶、未成年子女名下無自有住宅。

2.承辦機構：8大公股銀行（臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀）

3.利率：1段式利率由2.055％→1.775％，2段式利率調整為前2年1.69％，第3年起1.99％

4.貸款金額加，額度由800萬→1000萬

5.還款期限拉長，由30年→40年，寬限期由3年→5年

6.申辦期限預計由112年8月1日開始，為期3年

◎本文內容已獲 僑馥建經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

新青年安心成家房貸

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