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再談核電廠氣渦輪發電機議題 台電：勿以政治眼鏡來看

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

針對核電廠氣渦輪發電機議題，台電今（13）日再度發布新聞稿表示，核電廠氣渦輪發電機也是機組調度一環，為確保可正常運轉會定期測試，測試也視調度需求彈性調整。

針對媒體關注2016、2017年使用時數最高，台電表示，應考慮近年最低備轉容量率1.64%，正是出現在2016年5月30日，由於2015年核四計畫封存，以及後續核一廠2號機跳機，加上火力電廠計畫核定及建廠過少，導致2016年、2017年電力過於吃緊，也是氣渦輪發電機需調度使用的主因。一座電廠核定到建廠完成，短則六年，長則十年甚至更久，皆是長遠規劃，期盼外界勿以政治有色眼鏡來看待國家電力建設。

台電說明，機組啟動測試運轉是行之有年的常態。且核電廠氣渦輪機組在環保限制時數下，用於核電廠基本安全預防是120小時，已保留充足運轉時數提供電力異常時之緊急供電，其餘600小時本就屬於電力尖峰負載調度所用，平時亦可接受電力調度穩定需求接受調度起動。以近年運轉時數最高的2016年為例，核二、三廠氣渦輪機(各2部機組)每部平均運轉時數分別為260及505小時，去年則分別為138及136小時，較2016年低，且皆低於環保限制時數，分散到全年各月份，時數更低。

台電指出，氣渦輪機在環保限制時數一年720小時下，除保留一小部分時數用於核電廠基本安全預防，剩餘時數可供電力尖峰負載調度所用，亦即平時即可作為供電時加入系統調度行列，且分散到全年各月份，並非所謂長達18個月供作調度電源。

此外，台電在對外網站資訊揭露也都有納入其運轉資訊，民眾隨時都可以看到實際發電狀況。電業年報依定義應排除核電廠內氣渦輪發電機等緊急機組，故無需填報，也有在電業年報中備註說明。

而有關外界關切需量競價的價格，台電澄清，並非每度電都以10元得標，需量競價由用戶自行投標報價，為了避免用戶無限制的報價，當時公布的收購價格上限為10元，業者可以自由報價，價低者優先得標，成本較低之用戶會壓低報價以利得標，現行執行之得標價格從1元至10元都有，並非均為每度10元。

台電表示，需量競價是2015年就開始推動的措施，主要如遇負載突增或機組臨時故障時才會視情況執行，並非常態作法，近三年也已減少執行次數。去年需量競價執行費用約4.9億元，僅占台電公司整體支出約0.05％。

核電廠 台電 供電

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