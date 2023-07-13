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光隆精密-KY 搶攻美國市場 在美購置土地、倉庫

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

光隆精密-KY（4581）搶攻美國市場，今年在美國購置土地與倉庫，用來規劃做小批量組裝與生產，以因應客戶營銷計畫變動。

光隆2023年上半年公告營收為5.96億元，年增率22.37%；第2季較第1季微幅季減2.96%，主要係歐美客戶因節日及高溫假實施輪休工作天數減少所致。

公司表示，下半年受惠於歐美客戶量產單需求強勁，中國大陸商用車出貨近期亦有較顯著的提升，尤其在環保政策推動下，有助於天然氣重卡商用車銷量，2023年下半年營收持續穩定成長，展望今年全年營收續看雙位數增長。

另外，光隆精密-KY也看好歐洲商用車當地市場發展性，董事長呂皇甫表示，雖然公司有成本優勢，但歐洲主要是靠內陸運輸，若從中國大陸海運過去則無時效優勢，對於歐洲商用車客戶而言還是較不具吸引力，未來3~5年歐洲將會是公司重點發展市場，就長期的規劃布局，不排除透過併購東歐加工廠，直接深入歐洲市場。

光隆精密-KY，第1季EPS為1.4元，第2季從產品組合及匯率等因素來看，仍維持不錯的條件，第2季毛利率與第1季相當，加上人民幣貶值挹注，上半年EPS有望上看3元。今年毛利率可望維持30%以上，管理階層對於達成今年的營運目標深具信心。

營收 匯率

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