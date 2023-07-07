黑電爭議／台電：用輕柴油發電 並非核電

興達電廠機組跳機，台電遭監察院糾正、彈劾，監委報告指出，核二、核三氣渦輪機組作為基載備用電源，卻長達十八個月被用作調度電源是發「黑電」，台電昨天回應，氣渦輪發電機以輕柴油為燃料，並非核電，運轉資訊均公布於台電官方網站，絕非黑電。

台電說，核電的基本定義是使用核燃料棒發電，且台電公司對外資訊揭露也將氣渦輪發電機組運轉資訊納入，民眾隨時都可以看到實際發電狀況；至於電業年報，依定義應排除核電廠內氣渦輪發電機等緊急機組，故無需填報，在電業年報中也有備註說明。

台電指出，氣渦輪發電機每部機組一年受限於環保限制可發電七二○小時，用於核電廠基本安全預防是一二○小時，其餘六百小時原本就屬於電力尖峰負載調度所用，平時即可作為供電時加入系統調度行列，因此未列入到核電廠供電時數內計算，也不影響核電廠營運安全。

此外，國民黨立委指稱這是偷用核電，台電則表示，核電廠內的氣渦輪發電機以輕柴油為燃料，並非核電，且相關運轉資訊均公布於台電官方網站，可供外界檢視，無所謂使用「黑電」說法，也清楚標示為「輕油」。

對於「黑電」引發相關爭議，查案的三位監委蔡崇義、蕭自佑、葉宜津昨天表示，這部分是指台電公司啟動核電廠「氣渦輪機發電」供調度使用，且未納入電業年報，非指「核電」未納入電業年報。