網通廠首家！中磊墨西哥廠量產出貨 就近服務北美

網通廠首家！因應美國生產製造需求，搶攻美國寬頻基礎建設商機。全球寬頻設備製造大廠中磊電子（5388）今(5)日正式宣布，美洲區域製造中心已正式量產出貨，為北美及拉丁美洲電信客戶提供區域製造之近地服務。

因應全球市場需求。中磊展現強烈企圖心，繼五月份於菲律賓盛大開幕的東南亞區域製造中心之後再傳捷報，位於美墨邊境的中磊墨西哥廠肩負美洲區域製造中心之戰略地位，全球製造版圖更臻完整。

美中貿易戰開打後，中國大陸廠商發展受限，而台灣網通廠商加速返台擴產，啟碁（6285）、智邦（2345）、智易（3596）、正文（4906）等前進越南設廠，中磊前進菲律賓設立新生產基地，非中產能成為歐美網通大廠及電信業者爭搶的關鍵。

去年下半年以來，因應美國鼓勵美國生產、製造及購買的BABA（Build America , Buy America）上路，將牽動美國1.2兆美元大基建以及半導體520億美元振興方案的補貼分配，更促使網通廠商等科技業前進美國設廠，中磊則成為網通廠首家，美洲區域製造中心正式量產出貨，積極搶攻美國市場商機。

中磊美洲區域製造中心位於墨西哥提華納市(Tijuana, Mexico) ，地處美墨邊界，相較於亞洲製造據點，中磊表示，墨西哥廠擁有大幅縮短產品運送時程的絕佳地理優勢，可望協助美洲地區客戶快速回應市場。中磊墨西哥廠專精生產先進無線網通產品及串流影音設備，透過先進人工智慧輔助自動化製程，不僅有效控制品質，強化生產效能，更大幅降低庫存周轉時程，積極回應客戶期待，提升服務品質。

中磊強調，進行策略性全球布局，除原有之台灣、菲律賓、印度、中國大陸等生產據點之外，新增墨西哥廠將更添助力。有效提升競爭優勢與營運效能，透過彈性靈活調配，積極滿足客戶需求。中磊董事長王煒表示 ，為了積極回應北美和拉美市場，中磊在2022 年疫情期間決定建立墨西哥廠，並於短短 9 個月內完成設廠並量產出貨，不僅展現高度執行力，更成功履行中磊對客戶的承諾。