全台平均綜合所得 竹市關新里再奪「最富里」

財政部今（29）日公布「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」，觀察全台各縣市全年綜合所得平均數，新竹市以152萬元，連續四年位居第一，新竹縣則首度超越台北市，以139.5萬元位居第二，台北市平均所得133.2萬元落居老三。

進一步觀察全國村里所得，竹科新貴匯聚的新竹市關新里，再度以平均綜合所得374.7萬元，成為「全台最富里」。

不過財政部強調，統計專冊是針對綜所稅申報核定資料進行統計，未包括納稅人的政府補助款所得、免稅所得及分離課稅所得等資料，不宜直接用以作為衡量國民所得或貧富差距依據，相關家戶所得資料，應以行政院主計總處發布資料為準，統計專冊僅供參考。

觀察各地區綜合所得平均數，以縣市來看，前三名依序為新竹市、新竹縣、台北市，綜合所得平均數分別為152萬元、139.5萬元、133.2萬元。

其中新竹市已連續四年奪下冠軍，明顯看出竹科科技人才薈萃，拉高家戶綜合所得；另外新竹縣也不容小覷，在110年度已超越台北市成為亞軍。

若再進一步觀察到村里情況，新竹市關新里再度奪下村里冠軍，平均每戶綜合所得374.7萬元；第二名則為士林區永福里，據悉，有不少企業家居住永福里別墅，拉高平均數，達到296.3萬元；第三名則為新竹縣竹北市中興里，平均293.1萬元。前三名與前一年度不變。

另外竹北市鹿場里、東平里，分別以282.1萬元、281.4萬元位居第四、第五。

而若觀察綜合所得中位數，前二名為新竹市的關新里、龍山里，三至五名依序為竹北市的東平里、鹿場里、中興里，與平均數排名相差不大。