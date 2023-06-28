政院明將通過台美貿易倡議首批協定 正式生效仍需時間

「台美21世紀貿易倡議」首批協定於6月1日簽署完畢，根據行政院議程，明（29）日將通過經貿談判辦公室簽陳我國與美國完成簽署「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」。據了解，台美雙方仍在進行最終的行政程序檢查，仍需要數周時間才能完成，近期將會正式生效執行。

台美21世紀貿易倡議啟動一周年後，首批協定於華府時間6月1日上午在美國副貿易代表畢昂奇與行政院政務委員鄧振中見證下，由美國在台協會執行理事藍鶯與駐美代表蕭美琴於美國在台協會華盛頓總部正式簽署。

首批協議簽署貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等五項議題，完整協議包含前言及八個章節，共81條條文。根據條約締結法，應於簽署後30日內報請行政院備查。行政院明（29）日將在院會上通過。

據了解，行政院雖然將在明日通過，但要正式生效還需要一點時間，主要是台美雙方的行政單位還必須要進行相關法令的驗證與檢查，畢竟一個新的政策推動還是必須要有法律依據，因此目前台灣與美國的有關單位正在進行最後一步的行政檢查作業程序。

至於檢查還需要多久時間？據悉，這樣的檢查必須要相當仔細的檢查，因此還需要花費數周時間，否則首批協議簽完卻無法執行，這樣也不行，預估近期就會正式生效。

另外，針對台美21世紀貿易倡議下階段的談判，先前行政院政務委員鄧振中已表示，下階段將會談及環保、勞工、農業等三大議題。據知情人士指出，目前已與美方陸續展開相關討論，但實體談判會議則尚未有結果出爐。