台對陸投資今年恐跌破40億 CRIF：這一時間點便已見端倪

美國記憶體大廠美光科技宣布，未來幾年將投資自家位於西安的封裝廠43億元人民幣（約6.03億美元），在全球半導體業引起騒動，不過對於台灣投資中國大陸是否會帶起新的漣漪，中華徵信所（CRIF）認為連動效應不高，而台灣對大陸投資的衰減其實2015年便已出現端倪。

CRIF指出，台灣對中國大陸投資的態勢已經與美中貿易戰之前出現很大變化，是對美光加碼投資中國大陸的後續效應持保守看法的最主要因素。

根據經濟部投審會公布的統計資料顯示，今年前4月台灣核准對中國大陸投資金額僅9.04億美元，僅高於2021年同期的8.11億美元，創下2003年以來的同期次低。不僅如此，今年4月單月對中國大陸投資金額更下滑到1.46億美元，創下2002年以來單月對中國大陸投資的新低，顯示台灣對中國大陸的投資降溫至冰點。

CRIF分析，自2003年以來，台灣對中國大陸單月投資金額曾5次落在2億美元以下，有4次密集出現在最近五年，顯示台灣產業對於新增中國大陸投資已經形成「定向轉向」其他地區的新共識和趨勢，不排除今年全年對中國大陸投資金額跌跛40億美元的可能。

CRIF指出一個投資趨勢的形成會有一段累積期間。台灣對中國大陸的投資趨勢由熱轉冷。乃至目前來到歷史冰點，起源可追溯至2015年。該年不含大陸在內，台灣對外投資首次突破100億美元，達到109.31億美元，同年對中國大陸投資則為109.65億美元，二者之間差距由2010年的117.94億美元拉近到僅有3,400萬美元，此後台灣對外投資金額均超過對中國大陸投資金額，前後時間已經長達9年之久。

CRIF指出，以今年前4月台灣對外投資74.49億美元來看，其中台積電（2330）投資美國亞歷桑那晶圓廠就占了35億美元，即使扣除此一增資投資案，對外投資金額仍高達接近40億美元，遠遠超過投資中國大陸的9.04億美元。單看今年前4月投資新南向國家金額也達16.85億美元，其中單單只對新加坡的投資金額就有10.24億美元，今年前4月台灣對中國大陸的投資金額已落居在美國和新加坡之後。

面對這樣的態勢，CRIF指出儘管中國大陸（含香港）仍然是台灣出口最大出口地區，不過由今年前5月對中國大陸的出口比重已下滑到35.2％，為2004年以來同期出口比重的新低，反映台灣為平衡全球投資、分散出口市場的策略已經為不可逆之趨勢。