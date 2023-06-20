2023年IMD世界競爭力 台灣晉升至全球第六
瑞士洛桑管理學院（IMD）今（20）日公布「2023年 IMD 世界競爭力年報」，台灣在64個受評比國家中排名第六，連五年進步，更是2012年以來最佳表現；而在人口超過2,000萬人的經濟體中，連續三年排名蟬聯世界第一。
根據年報四大指標，台灣「政府效能」與「企業效能」分別進步二名至世界第六與第四；「基礎建設」進步一名至世界第12名。
然而，台灣受全球經濟放緩，終端需求下滑，導致「國內經濟」、「國際貿易」等指標呈現退步，「經濟表現」排名滑落九名至世界第20。另一方面，我國經濟複雜性指數排名高居第三，經濟韌性提升至第五，固定資本形成毛額占GDP比率提升至第九。
針對民生物價，雖然俄烏戰爭、氣候變遷衝擊國際供應鏈及能源價格，但政府極力穩定物價、國內油電價格漲幅相對平穩，「價格」排名進步至第十名。
而在企業效能方面，則從去年第六名進步至第四名，其中的「生產力及效率」、「金融」、「經營管理」與「行為態度及價值觀」排名皆上升。
最後在細項目「4G及5G行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」，台灣拿下世界第一，反映台灣在科學研究能力、技術實力與創新成果備受肯定。
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