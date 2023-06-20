快訊

新「火寮一哥」找到了！「婆婆2」換「他」接替許傑輝

被指「趁機性交」不忍了！黃健瑋發律師聲明喊：未違法

2023年IMD世界競爭力 台灣晉升至全球第六

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
台灣受全球經濟放緩，終端需求下滑，導致「國內經濟」、「國際貿易」等指標呈現退步，「經濟表現」排名滑落九名至世界第20。截取自國發會報告
台灣受全球經濟放緩，終端需求下滑，導致「國內經濟」、「國際貿易」等指標呈現退步，「經濟表現」排名滑落九名至世界第20。截取自國發會報告

瑞士洛桑管理學院（IMD）今（20）日公布「2023年 IMD 世界競爭力年報」，台灣在64個受評比國家中排名第六，連五年進步，更是2012年以來最佳表現；而在人口超過2,000萬人的經濟體中，連續三年排名蟬聯世界第一。

根據年報四大指標，台灣「政府效能」與「企業效能」分別進步二名至世界第六與第四；「基礎建設」進步一名至世界第12名。

然而，台灣受全球經濟放緩，終端需求下滑，導致「國內經濟」、「國際貿易」等指標呈現退步，「經濟表現」排名滑落九名至世界第20。另一方面，我國經濟複雜性指數排名高居第三，經濟韌性提升至第五，固定資本形成毛額占GDP比率提升至第九。

針對民生物價，雖然俄烏戰爭、氣候變遷衝擊國際供應鏈及能源價格，但政府極力穩定物價、國內油電價格漲幅相對平穩，「價格」排名進步至第十名。

而在企業效能方面，則從去年第六名進步至第四名，其中的「生產力及效率」、「金融」、「經營管理」與「行為態度及價值觀」排名皆上升。

最後在細項目「4G及5G行動寬頻占手機市場比例」、「每千人研發人力」，台灣拿下世界第一，反映台灣在科學研究能力、技術實力與創新成果備受肯定。

瑞士洛桑管理學院（IMD）今（20）日公布「2023年 IMD 世界競爭力年報」，台灣在64個受評比國家中排名第六。截取自國發會報告
瑞士洛桑管理學院（IMD）今（20）日公布「2023年 IMD 世界競爭力年報」，台灣在64個受評比國家中排名第六。截取自國發會報告

4G 物價

延伸閱讀

瑞士洛桑管理學院2023年世界競爭力排名 台灣晉升至全球第6名

國泰金公布最新調查 民眾看待股市明顯樂觀

國泰金最新調查：「這項因素」對2023年台股指數走勢影響最大

KYMCO「油電合一」開新局 強勢布局油電雙料冠軍

相關新聞

瑞士洛桑管理學院2023年世界競爭力排名 台灣晉升至全球第6名

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布「2023年 IMD 世界競爭力年報」（IMD World Competitivene...

侯友宜主張核電廠延役 鄭文燦、王美花：先通過乾貯設施

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨（19）日提出將讓核二、核三延役。對此，行政院副院長鄭文燦及經濟部長王美花今（20）日...

王品喊8年衝市值千億可能嗎？陳正輝祭3大方式 有更深的盤算

王品集團為台灣餐飲龍頭，董事長陳正輝卻喊出，已經開始訂定計畫，要讓王品成為台灣首家市值千億元的餐飲集團，而目前王品市值僅260億元，距離千億仍有不小差距，王品要如何達到這個艱鉅任務，外界無不睜大眼睛看。...

明年基本工資調幅比照軍公教漲4％？ 勞長回應了

明年基本工資漲定了，將是蔡英文總統執政以來連八度調升，對於調幅能否比照軍公教漲4%，勞動部長許銘春今受訪表示，基本工資工...

侯友宜提核電延役 經部：核廢料難題需中央與地方合作

新北市長侯友宜提出，核二、核三廠應該要延役，經濟部長王美花今天表示，政府會全力保證電力供應充足，但使用核電，核廢料的難題...

迪士尼撤台／串流平台只投資不培養人才 本土影視產業面臨斷鏈危機

迪士尼宣布退出台灣市場，觀眾一片哀鴻遍野，產業人士示警，迪士尼的離開，意味著傳統電視台正在消逝，而串流影音平台Netflix、Disney+都是投資節目居多，甚少自己培養影視團隊，產業人士指出，「如果頻道一家一家關閉、退出台灣市場，不只是現有員工沒頭路，未來，念傳播科系的學生將找不到工作，相關技術也將失傳，長此以往下去，內容影視產業將面臨斷鏈危機。」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦