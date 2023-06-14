蔡總統：希望能夠找到更多的財源 讓勞保基金可以更穩固

蔡總統今（14）日下午出席「全國產業總工會第七屆會員代表大會第四次會議」時指出，大家都很關心的勞保議題，政府已經連續四年撥補挹注勞保基金。從2020年開始，共撥補1,470億元，行政院也已經承諾明年會繼續撥補1,000億元。過去的政府，沒有撥補。勞保是政府辦的保險，我們做出這些努力，就是希望勞保能穩健運作下去，希望能夠找到更多的財源，讓勞保基金可以更穩固，讓大家沒有後顧之憂。

蔡總統致詞時表示，她要藉這個機會跟大家報告，這幾年來政府對於提升勞工權益所做的努力。從今年元旦開始，基本工資再次調升，月薪調整到26,400元，時薪也調整到176元。這是她上任以來，連續七年調漲基本工資。基本工資調漲，也有助於帶動整體薪資的成長。

她指出，同時也幫大家減稅。5月報稅季剛過，大家應該有注意到，今年綜所稅四大標準扣除額都有提升。另外，參加勞退新制的勞工朋友，可以在每月工資6%範圍內，自願提繳退休金，提繳的金額也免計入薪資所得課稅。這是希望幫助勞工朋友既能減稅，又可以累積儲蓄，讓退休生活更有保障。

蔡總統提到，為了照顧職災勞工朋友，「職業傷病診治專責醫院」及「職災職能復健專責醫院」在今年正式上路，提供職災勞工朋友更全面的醫療及重建服務。

蔡總統指出，現在進入疫後經濟的復甦階段。政府也透過疫後特別預算，協助中小企業升級轉型，給企業和勞工更多的支持。此外，為因應升息，政府全額吸收學貸、青創及紓困貸款增加的利息，降低升息的影響。並擴大租金補貼以及推動公共通勤月票，減輕勞工朋友的生活負擔。就在下個月1日，北中南三大生活圈月票就要上路。

蔡總統說，總而言之，一方面，我們希望能夠創造一個好的環境，讓企業願意、也有能力給勞工加薪，另一方面，也用政府的財源，從稅、生活津貼及交通補助等各方面，降低勞工朋友的負擔。未來政府會繼續推動各項政策，提升勞工朋友的權益。