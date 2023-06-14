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YouTube降低粉絲贊助資格門檻 協助創作者賺取營收

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
YouTube宣布擴展「YouTube 合作夥伴計畫」，降低粉絲贊助的資格門檻。路透
YouTube宣布擴展「YouTube 合作夥伴計畫」，降低粉絲贊助的資格門檻。路透

YouTube 今（14）日宣布擴展「YouTube 合作夥伴計畫」，降低粉絲贊助的資格門檻，讓即使在頻道經營早期階段的創作者，也能加入YouTube合作夥伴計畫，透過粉絲贊助以及YouTube Shopping相關功能，在YouTube上獲得收益、與粉絲建立更深厚的連結。觀眾也能以實際的行動，表達對更多創作者的支持與喜愛。

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YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆表示，希望藉由降低粉絲贊助的資格門檻，協助更多創作者建立與粉絲的關係、加強與社群的連結，並及早在YouTube賺取收益。

除了原先的申請資格，現在不論是長影音或是短影音創作者，只要符合下列條件，就能在 YouTube 上使用粉絲贊助功能，以及透過YouTube Shopping在直播中宣傳自家產品：1.頻道擁有至少500名訂閱者、2.過去90天內，頻道至少有3支公開影片上傳、3.頻道過去一年內的影片觀看時數累積超過3,000小時，或過去90天內的Shorts觀看次數累積超過300萬次。

去年，YouTube宣布擴大支持創作者，今年2月 YouTube Shorts收益分潤機制生效，新的粉絲贊助資格門檻第一波也將於台灣、南韓、美國、英國以及加拿大等五個國家開放，將在今年陸續適用於更多市場。

YouTube的多元營利模式持續協助創作者賺取收益，創作者運用粉絲贊助功能所增加的營收也逐漸成長，在台灣，僅 2022 年 12 月，就有超過3,000個頻道藉此獲得收入，相比前一年成長40%以上。現在，只要是透過此資格門檻加入合作夥伴計畫的創作者，將可以解鎖多項粉絲贊助產品，包含頻道會員、超級留言與超級貼圖和超級感謝。

除了粉絲贊助，創作者還能使用 YouTube Shopping 宣傳自家的產品，將產品標記並展示在直播內容中，標記商品後將出現購物圖示，提供觀眾更直覺、更輕鬆的購買體驗。

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