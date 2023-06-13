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沖床龍頭廠協易機4月每股純益0.17元 由虧轉盈

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

沖床龍頭廠協易機械（4533）有價證券在集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今(13)日公告4月稅後純益0.26億元，較去年同期稅後虧損0.16億元由虧轉盈，每股稅後純益0.17元。

協易機受惠於AI帶動伺服器、電動車、淨零碳排、航太等趨勢帶動下，伺服沖床需求明顯增長，進一步推升5月合併營收達4.42億元，月增50.6%、年增100.6%；累計前五月合併營收16.19億元、年增49.5%。

協易機不僅打入日系汽車零組件及美國家電設備供應鏈，還規劃以伺服沖床搶攻歐洲電動車市場設備商機，去年取得CE認證，目前在手訂單能見度達半年以上。而受到業績大幅成長激勵，協易機近期股價表現亮眼，今天以21.75元、上漲1.95元漲停作收。

協易機今年第1季單季營益率5.34%，單季淨利年增47.4%，每股稅後純益0.3元，均創近十季新高。法人估，協易機今年每股純益有機會挑戰1.5元。

協易機主要產品包括門型沖床及C型沖床兩大類，以自有品牌「SEYI」銷售客製化產品，為全球前五大伺服沖床製造商、全球20大工具機設備的領先企業。

協易機今年接單出貨穩定升溫，尤其，集團所生產的綠色沖壓設備伺服沖床，去年9月通過歐盟的工業機械CE認證，成為沖床產業首台通過驗證的伺服沖床。

目前，協易機伺服沖床占營收比重約20%，由於伺服沖床可較傳統機械沖床節省75%電力，受到客戶青睞，未來AI、航太、能源等動能續強，預期出貨占比可望逐步提升。

營收 航太

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